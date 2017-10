I FANTASTICI VIAGGI DI GULLIVER/ Su Italia 1 il film con Jack Black (oggi, 7 ottobre 2017)

I fantastici viaggi di Gulliver

NEL CAST JACK BLACK E BILL CONNOLLY

I fantastici viaggi di Gulliver va in onda su Italia 1 oggi, sabato 7 otobre 2017 alle ore 19,20. Si tratta di una pellicola tra avventura e fantasy (titolo originale: Gulliver’s Travels) che è stata prodotta nel 2010 negli Stati Uniti dalla casa cinematografica 20th Century Fox in collaborazione con la Davis Entertainment e la Electric Dynamite per la regia di Rob Letterman con il soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Jonathan Swift mente la sceneggiatura è stata adattata da Joe Stillman e Nicholas Stoller. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Henry Jackman, i costumi di scena sono stati disegnati da Sammy Sheldon, la fotografia è di David Tattersall e la scenografia è frutto del lavoro di Gavin Bocquet. Nel cast Jack Black, Bill Connolly, Catherine Tate, Emily Blunt e Jason Segel. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I FANTASTICI VIAGGI DI GULLIVER, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola vede come protagonista un ragazzo di nome Lemuel Gulliver che lavora come fattorino della posta all’interno di quello che è il più grande giornale di New York. Lemuel svolge questo lavoro con poco entusiasmo e poco slancio, infatti gira quotidianamente all’interno degli uffici del giornale con una grande carrello pieno zeppo di posta che deve poi essere consegnata ai direttori ma anche ai redattori del quotidiano. Oramai impiegato da ben undici anni all’interno di questo posto, Lemuel sente di non avere alcuno stimolo nel continuare a stare ancora lì in quanto per lui non vi è alcuna possibilità di una promozione. Ciò che però lo spinge tutti i giorni a recarsi sul posto di lavoro è l’amore che nutre per la caporedattrice della sezione Viaggi, una ragazza bellissima che non lo ha mai notato in quanto Lemuel non ha mai provato neanche a rivolgerle la parola ma in cuor suo sogna di poter un giorno uscire finalmente con lei e magari innamorarsi anche. Un giorno però il destino fa in modo che Lemuel possa in qualche modo riscattarsi non soltanto agli occhi dei suoi colleghi ma anche e soprattutto a quelli della ragazza di cui è innamorato. Gli viene infatti proposto di scrivere un pezzo sul triangolo delle Bermuda. Per poterlo fare al meglio, Lemuel si reca sul posto ma qui a causa di una voragine si ritroverà catapultato all’interno di un nuovo e fantastico mondo. Si tratta dell’isola di Lilliput. Questa zona è abitata da uomini molto piccoli mentre lui grazie anche alle sue dimensioni da umano verrà accolto e celebrato come una personalità importante. Questa situazione lo gratificherà molto in quanto in vita sua Gulliver non è stato mai abituato a sentirsi importante, ma tuttavia la stima e la notorietà conquistata nell’isola di Lilliput così come è stata raggiunta può essere facilmente perduta.

