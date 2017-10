IL CACCIATORE DI GIGANTI/ Su Italia 1 il film con Nicholas Hoult (oggi, 7 ottobre 2017)

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST NICHOLAS HOULT

Il film Il cacciatore di giganti (titolo originale: Jack the Giant Slayer) va in onda su Italia 1 oggi, 7 ottobre 2017, alle ore 21,00. Si tratta di un film americano del 2013 prodotto dalla casa cinematografica della New Line Cinema in collaborazione con la Legendary Pictures, la Warner Bros Pictures e la Original Films. La regia è di Bryan Singer, il soggetto è stato scritto da David Dobkin e Darren Lemke con quest’ultimo che si è anche occupato della sceneggiatura assieme a Christopher McQuarrie e Dan Studney. Le musiche della colonna sonora sono state composte da John Ottman, la scenografia è frutto del lavoro di Gavin Bouquet mentre i costumi utilizzati durante le riprese dagli attori sono stati disegnati da Joanna Johnston. Nel cast Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan McGregor, Stanley Tucci e Ian McShane. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL CACCIATORE DI GIGANTI, LA TRAMA DEL FILM

Jack (Nicholas Hoult) è un giovane e avventuriero contadino che svolge il suo lavoro con solerzia e grande forza d’animo. Jack si è sempre dato da fare mostrandosi sempre molto attento ed esperto in tutto ciò che fa parte del suo lavoro. Un giorno però, senza rendersene neanche conto, nello scavare nella terra apre una sorta di varco tra quello che è il mondo terrestre e il misterioso mondo di una razza caratterizzata da terribili uomini giganti. Jack inavvertitamente quindi riporta alla luce quella che un tempo era stata la sanguinosa guerra proprio tra gli esseri viventi e i giganti. Era da secoli che questa spaventosa razza di giganti andava in conflitto con gi abitanti della Terra e ora da moltissimo tempo a causa della chiusura del varco i giganti non erano stati più liberi di girovagare sulla Terra. Cosa che ora, grazie all’apertura del varco fatta da Jack, la razza dei giganti può fare. Infatti questi ultimi non credendo possibile poter ritornare sulla Terra iniziano a pensare di volersi impossessare loro stessi del pianeta in quanto continuano a sostenere che un tempo la Terra era in mano ai loro antenati. Questa situazione inizia però a diventare insostenibile e pericolosa per tutti gli uomini e le donne che popolano la Terra, in quanto i giganti prima tolgono qualsiasi autorità al re e poi provano anche con le forze a prendersi quello che un tempo era loro. Jack allora, preoccupato delle sorti della Terra, e consapevole di essere stato proprio lui l’artefice di un tale problema, decide di fare qualcosa per poter sconfiggere per sempre questa terribile razza di giganti. Jack allora decide di fare del suo meglio in quella che si preannuncia essere la battaglia della vita. Jack allora decide di lottare per questo regno, ma anche e soprattutto per la meravigliosa e coraggiosa principessa Isabelle di cui si è innamorato per riportare sulla Terra gioia e pace.

