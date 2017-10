IL CARTAIO/ Su Rete 4 il film di Dario Argento con Stefania Rocca (oggi, 7 ottobre 2017)

Il cartaio, su Rete 4

DARIO ARGENTO ALLA REGIA

Il cartaio va in onda su Rete 4 oggi, sabato 7 ottobre 2017, alle ore 23.35. Il thriller italiano è stato realizzato nel 2004 dalla casa cinematografica Medusa Film insieme alla Opera Film con la regia di Dario Argento che ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con Franco Ferrini e Claudio Argento. Il montaggio è stato realizzato da Walter Fasano, gli effetti speciali sono stati realizzati da Sergio Stivaletti, le musiche della colonna sonora sono state composte da Claudio Simonetti mentre i costumi indossati sul set sono stati disegnati e realizzati da Patrizia Chericoni e Florence Emir. Nel cast Stefania Rocca, Liam Cunningham, Silvio Muccino, Claudio Santamaria e Adalberto Maria Merli. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL CARTAIO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

La pellicola ruota attorno a un misterioso assassino, che da sempre si firma come il Cartaio. Improvvisamente una turista di nazionalità inglese non si trova più. Dopo qualche tempo arriva una mail in cui proprio il pericoloso assassinio firmandosi il Cartaio rivendica di averla rapita. Il maniaco e assassino non contento decide di sfidare gli organi di polizia che indagano sulla sparizione della ragazza a una partita a poker in cui a essere in gioco è proprio la vita della turista inglese. Questa partita di poker secondo le direttive del criminale dovrà essere svolta via chat, naturalmente la polizia non può in alcun modo accettare le sue condizioni rifiutandosi di giocare. Questo però segna il destino della ragazza che viene uccisa in diretta sul web. Da questo momento hanno inizio una lunga serie di rapimenti che si svolgono tutti con le stesse condizioni e modalità. A far luce su questi tristi avvenimenti ci sono l’ispettrice Mori e l’agente Brennan provenienti dall’ambasciata inglese che dovranno cercare in qualche modo di capirne le attitudini e anticipare le mosse di questo spietato assassino che sembra non avere alcuna pietà per le sue vittime. Il Cartaio, infatti, a causa di una sua mania per il gioco, continua a sfidare le forze dell’ordine sempre in video chat in partite di poker in cui la vittoria o la perdita determina la morte di povere ragazze innocenti. Con l’aiuto di questi due validi agenti di polizia, Mori e Brennan, il Cartaio avrà filo da torcere in quella che si preannuncia l’ultima e pericolosa partita.

© Riproduzione Riservata.