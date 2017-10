IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB/ Su Iris il film con Alberto Sordi (oggi, 7 ottobre 2017)

Il film in prima serata su Iris

Il film Il presidente del Borgorosso Football Club va in onda su Iris oggi, sabato 7 ottobre 2017, alle ore 21,00. Si tratta di una commedia all'taliana che tinge di divertimento allo stato puro la prima serata di Iris ed è stata realizzata nel 1970 per la regia di Luigi Filippo D’Amico con il soggetto e la sceneggiatura che sono stati ideati e sviluppati da Sergio Amidei, Adriano Zecca e del principale protagonista: Alberto Sordi. Le musiche della colonna sonora sono di Pietro Piccioni, il montaggio è stato eseguito da un grande nome del cinema italiano come Antonio Siciliano e la scenografia è di Umberto Turco. Nel cast sono presenti anche Tina Lattanzi, Margarita Lozano, Daniele Vargas, Franco Accatino, Carlo Taranto e Dante Cleri. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB, LA TRAMA DEL FILM

Benito (Alberto Sordi) lavora come impiegato al Vaticano, conduce la sua vita nella monotonia del suo lavoro e nella tranquillità più assoluta. A differenza di suo padre, Libero Fornaciari (Alberto Sordi), Benito non è molto appassionato di calcio, anzi non lo considera minimamente cosicché si trova in grandi difficoltà quando eredita proprio da Libero la squadra di calcio di un paesino della Romagna, Borgorosso. Si tratta del Borgorosso Football Club. In un primo momento, Benito è molto scontento di aver avuto come eredità la squadra e di doversi occupare costantemente di essa, ma poi decide di impegnarsi. Tuttavia il tutto avviene con scarsi e pessimi risultati. Benito non ha fiuto per scovare talenti, cosicché non solo appioppa alla squadra dei giocatori molto scarsi e completamente incompetenti, ma assume come allenatore un italo peruviano di nome Jose anche lui molto poco esperto e per questo viene spesso osteggiato da tutto il paese di Borgorosso. Vista la situazione, Benito decide di esonerare Jose e di assumere egli stesso le redini del Borgorosso Football Club in quello che per lui diventa un doppio ruolo di allenatore-presidente. Grazie ai suoi duri allenamenti basati essenzialmente sul lavoro nei campi, la squadra sembra acquisire nuova linfa e vitalità. Da un lato inizia a scalare la classifica iniziando a raggiungere le prime posizioni, ma dall’altro iniziano a farsi avanti i primi rivali del Borgorosso Football Club. In particolar modo in una decisiva partita contro il Sangiovese, la squadra di Benito sembra avere la peggio, e ad aggravare la situazione è la pesante discussione che proprio Benito inizia con l’arbitro. Questo compromette l’intera partita tant’è che a causa dell’invasione in campo dei tifosi del Borgorosso, la squadra di Benito subisce una pesante penalizzazione. Inizia una vera e propria fase di crisi per la squadra con moltissimi imprenditori locali che iniziano a costringere Benito a dimettersi. Ma prima che possa farlo, Benito decide di ingaggiare un asso del calcio, questo procura entusiasmo nei fan che lo esaltano come loro indiscusso presidente ed allenatore anche se ora con questa enorme spesa fatta ci saranno da affrontare molti problemi economici.

