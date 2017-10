IL SEGRETO / Anticipazioni settimanali dal 9 al 14 ottobre: la morte di Candela e del suo bambino

Il Segreto

Sarà una settimana caratterizzata dall'ennesima tragedia quella che i telespettatori de Il Segreto potranno seguire su Canale 5 dal 9 al 14 ottobre. In essa, infatti, arriverà il momento della verità per Candela, che comincerà a sentire i dolori del parto. Tali sofferenze la risveglieranno dal suo lungo coma, facendo gioire Severo che assisterà alla nascita di un bel maschietto. Ma fin dal primo istante il piccolo desterà la preoccupazione de suoi genitori, in quanto non piangerà. Riuscirà a sopravvivere? A distanza di qualche ora purtroppo Severo tornerà alla Miel Amarga annunciando a Carmelo la peggiore delle notizie: la moglie e il figlio non ce l'hanno fatta a superare il parto e sono morti. Inutile aggiungere che Santacruz sarà disperato per quanto accaduto e organizzerà fin da subito la veglia funebre e i funerali per i propri cari. Ma neppure davanti a questa frustrazione, Cristobal Garrigues riuscirà a mostrare un po' di pena. Al contrario: continuerà a fare pressioni con Carmelo affinché mantenga gli accordi presi e organizzi, lo stesso giorno dei funerali, l'incontro tanto desiderato con il notaio. Il comportamento di Carmelo non passerà inosservato agli occhi degli abitanti di Puente Viejo, giungendo presto alle orecchie di Mauricio e successivamente anche di Donna Francisca...

La morte di Candela, chi è davvero Ismael?

Negli episodi de Il Segreto in programma su Canale 5 dal 9 al 14 ottobre, assisteremo alla scoperta della vera identità di Ismael. Hernando deciderà di tenere sotto controllo i movimenti del suo ospite, dopo avere scoperto gli articoli di giornale che Rogelia era riuscita a sottrarre prima della sua morte. E non ci metterà molto a giungere alle giuste conclusioni: il giovane ha mentito sulla sua identità! Dos Casas deciderà quindi di chiamare la Guardia Civile per farlo arrestare, obbligando Ismael ad essere finalmente sincero sul suo passato. Confesserà quindi di avere mentito: lui non è Ismael ma Damian Dos Casas, il figlio di Hernando che tutti hanno dato per morto durante l'incendio avvenuto diversi anni prima. Tali dichiarazioni saranno provate dai fatti ovvero dalle cicatrici, causate da quella tragedia, che il ragazzo porterà ancora nel suo corpo. Non sarà dunque più possibile consegnare Damian alla Guardia Civile e, senza spiegarne il motivo, Hernando trascorrerà lunghe ore nel suo studio per parlare con lui e scoprire tutto ciò che gli è accaduto in questi lunghi anni. Né Camila né Beatriz riusciranno a dare una spiegazione a tale comportamento, almeno fino a quando Hernando deciderà di chiarire la situazione.

