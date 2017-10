Il Segreto / Candela prossima al parto: lei e il bambino possono ancora sperare?

Il Segreto

Non è un periodo facile per la famiglia Santacruz nelle ultime puntate de Il Segreto. Solo ieri Lucas ha dato l'addio a Puente Viejo, lasciando insieme al piccolo Marcos il luogo che lo ha reso felice ma che in passato lo ha fatto anche soffrire. Severo si troverà quindi nella sua grande casa, al fianco del solo Carmelo che sarà finalmente pronto a confessare le sue colpe all'amico. Dopo avee tergiversato a lungo gli spiegherà di avere ucciso un uomo innocente e di avere parlato a Candela di tale errore. Per questo lui si sente in colpa per le condizioni di salute della pasticcera che si è sentita male, proprio dopo che lui gli aveva parlato di tale dramma. Per Severo sarà un duro colpo apprendere quanto accaduto in passato, ma non sarà questo l'unica urgenza che dovrà affrontare. La moglie, ancora in clinica, sarà ormai prossima al parto ma sia la sua salute che quella del nascituro continueranno ad essere gravemente compromesse: sia lei che il piccolo dovranno essere sottoposti ad un delicato intervento chirurgico per evitare il peggio...

Anticipazioni: Candela e il suo bambino corrono un grave pericolo

Mentre alla Miel Amarga i problemi saranno all'ordine del giorno, nella puntata de Il Segreto di oggi crescerà la tensione anche a Los Manantiales, teatro della recente morte di Rogelia. Le cause di tale tragedia saranno ancora avvolte nel mistero, ma Hernando comincerà a nutrire dei sospetti su Ismael: dopo il ritrovamento degli articoli di giornale in possesso del suo ospite, il padrone di casa sarà sconvolto e deciderà di tenere gli occhi aperti, convinto che il ragazzo possa riservare più di qualche brutta sorpresa. Anche Camila verrà informata di questi dubbi, fatto che peggiorerà il suo senso di frustrazione e paura: la padrona di casa aveva temuto fin dall'inizio che Ismael non fosse sincero e ora queste sue paure potrebbero trasformarsi in realtà. Ad essere esclusa da queste preoccupazioni, invece, sarà Beatriz: dopo la rottura con Matias, la piccola di casa continuerà a nutrire dei sentimenti per Ismael e a nulla serviranno le chiare parole del ragazzo che la rifiuterà nel più chiaro dei modi.

