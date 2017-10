Il giorno in più / Su Rai 3 il film con Fabio Volo e Isabella Ragonese (oggi, 7 ottobre 2017)

Un giorno in più, nel pomeriggio di Rai 3

NEL CAST ANCHE FABIO VOLO E ISABELLA CARNERA

Il giorno in più va il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 7 ottobre 2017, alle ore 14.55. Una commedia che è stata affidata alla regia di Massimo Venier e tratta dal romanzo omonimo scritto da Fabio Volo che peraltro figura tra i protagonisti. Il film è stato realizzato nel 2011 in Italia dalla ITC Movie in collaborazione con Rai Cinema con sceneggiatura che ha visto un lavoro condiviso tra lo stesso regista, Fabio Volo, Federica Pontremoli e Michele Pellegrini, il montaggio è stato eseguito da Walter Fasano, le musiche sono state composte da Paolo Buonvino e Giuliano Taviano, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Paolo Carnera mentre la scenografia è frutto del lavoro di Valentina Ferroni. Nel cast sono presenti anche Isabella Ragonese, Pietro Ragusa, Stefania Sandrelli, Roberto Citran, Hassan Shapi e Camilla Filippi.

IL GIORNO IN PIÙ, LA TRAMA DEL FILM

Giacomo (Fabio Volo) è un simpatico quarantenne molto impegnato nel proprio lavoro e nella propria carriera. A causa di questi continui impegni, Giacomo non è molto entusiasta nel cercare una donna e impegnarsi seriamente con lei, ma piuttosto preferisce evitare relazioni durature e serie ma divertirsi ogni sera con una donna diversa. Questo fa di lui un donnaiolo incallito e nonostante le continue pressioni dei suoi familiari e dei migliori amici, Giacomo non sembra intenzionato a voler cambiare vita. Un giorno però, tutte le sue certezze ad un tratto sembrano vacillare. Mentre è in tram incontra una ragazza con la quale inizia a scambiarsi sguardi di compiacimento. La questione va avanti per molte mattine, tanto che Giacomo pur non conoscendo niente di lei e nemmeno il suo nome finisce per innamorarsene. Un giorno decide di parlarle, così, preso coraggio, le chiede il suo nome e la invita a cena. La ragazza dice di chiamarsi Michela (Isabella Ragonese) ma che proprio in quei giorni è imminente il suo trasferimento a New York dove dovrà trasferirsi per lavoro avendo finalmente avuto un grosso contratto con una importante casa editrice. Giacomo è molto deluso da tutto ciò, ma purtroppo in questo caso il destino ha deciso per lui. Un giorno gli viene proposto di seguire un grosso affare in Sud America, Giacomo è entusiasta di accettare l’offerte di lavoro anche perché sa benissimo di dover fare scalo proprio nella Grande Mela. È così che Giacomo decide di andare in giro per New York alla ricerca di Michela, la quale però quando lo vede non è molto felice di riallacciare i rapporti con lui. Michela gli spiega infatti che avrebbe voluto in qualche modo dimenticare tutto il suo passato in Italia, ma Giacomo convinto che anche lei provi un sentimento profondo per lui le propone un compromesso...Come andrà a finire?

© Riproduzione Riservata.