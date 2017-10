KISS OF THE DAMNED/ Su Rai Movie il film con Josephine de La Baume (oggi, 7 ottobre 2017)

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST JOSEPHINE DE LA BAUME

Kiss of the Damned, in onda su Rai Movie oggi, sabato 7 ottobre 2017 alle ore 23.00. è una pellicola drammatica che è stata realizzata nel 2012 negli Stati Uniti d’America ed è stata prodotta dalla casa cinematografica della Bersin Pictures in collaborazione con la Deerjen Films e la Venture Forth. La regia è di Xan Cassavates che ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura con le musiche della colonna sonora composte da Steven Hufsteter, il montaggio è stato realizzato da Taylor Gianotas e John F. Lyons, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Tobias Datum e nel cast figurano Josephine de La Baume, Roxane Mesquida, Milo Ventimiglia, Caitlin Keats, Anna Mouglalis e Ashley Munns. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

KISS OF THE DAMNED, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La pellicola vede al centro della storia una vampira di nome Djuna (Josephine de La Baume) che ha la caratteristica di essere eternamente giovane. Infatti Djuna essendo vampira da più di un secolo ha deciso di vivere un’esistenza lontana dal mondo reale, ritirandosi in un luogo di campagna nel Connecticut. Qui la donna conduce una vita tranquilla e gioiosa dedicandosi alla sua passione più grande, i libri da tradurre. Inoltre passa il suo tempo anche a guardare film romantici che la fanno sognare. Una sera al crepuscolo proprio all’interno di una videoteca dove si era recata per noleggiare un film, Djuna incontra un giovane uomo. Si tratta di Paolo che di professione è uno sceneggiatore che però in questo momento sta affrontando un periodo alquanto difficile essendo in piena crisi emotiva. I due si innamorano perdutamente l’uno dell’altra ed iniziano una relazione. Tutto sembra procedere bene, ma Djuna inizia a pensare di dover confessare a Paolo la sua vera natura. Lo sceneggiatore saputa la verità non ha alcuna esitazione nel voler stare insieme a Djuna tant’è che si giurano amore eterno e vengono travolti dalla passione. Le loro vite a questo punto sono legate per sempre, ma ben presto i due dovranno fare i conti con un terribile nemico che minaccerà il loro amore. Si tratta della sorella di Djuna, una donna diabolica e vendicativa che da sempre minaccia l’esistenza di Djuna. Mimi inoltre, nonostante la comunità cui fa parte ha imposto regole rigide affinché si riesca ad avere con gli umani una convivenza tranquilla e felice, lei fa di testa sua, adescando poveri uomini che finiscono come prede per soddisfare il suo bisogno di sangue. Per Djuna e Paolo quindi ci sarà da svolgere un compito alquanto arduo in quanto i due dovranno fare in modo di allontanarla per sempre dal mondo degli umani.

