L'AMORE SBAGLIATO/ Su Rete 4 il film con Odile Vuillemin e Fred Testot (oggi, 7 ottobre 2017)

Il film biografico in prima serata su Rete 4

NEL CAST ODILE VUILLEMIN E FRED TESTOT

Il film drammatico L'amore sbagliato andrà in onda su Rete 4 oggi, sabato 7 ottobre 2017, alle ore 21.15. La pellicola, che prende spunto da una storia vera, è stata realizzata per la televisione nel 2015 ed è nata da una coproduzione franco-belga che ha visto alla regia il cineasta Jean Claude Rome. Nello specifico è stata prodotta dalla casa cinematografica della Leonis in collaborazione con la Scope Pictures e la Radio Television Belge Francophone. Nel cast figurano invece gli attori Odile Vuillemin, Fred Testot, Marc Lavoine, Sam Karmann, Lolita Chammah e Micky Sebastian. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

L’AMORE SBAGLIATO, LA TRAMA DEL FILM BIOGRAFICO

In questa pellicola viene narrata la storia di un amore sbagliato, quello che vede protagonista una giovane donna di nome Alexandra Lange (Odile Vuillemin) e di suo marito (Marc Lavoine). Tutto parte da quando la giovane Alexandra aveva solo diciassette anni e si era innamorata follemente di un uomo che in breve tempo decide di sposare. Si tratta però di un uomo violento, aggressivo, una sorta di pazzo che la terrà legata a se in una sorta di terrore psicologico. Alexandra infatti, incapace di reagire di fronte alle continue violenze del marito inizia a credere che probabilmente è in parte colpa sua se è finita con questo uomo, se si è lasciata abbindolare da un uomo che di fatto in tutti gli anni del loro matrimonio non ha mai usato il minimo di amore o protezione nei suoi confronti anzi tutt’altro. Questa situazione difficilmente sopportabile continua per quattordici anni durante i quali Alexandra diviene anche madre di quattro bambini adorabili. Neanche la paternità scuote in qualche modo il marito che continua a usare con lei gli stessi metodi mostrandosi se possibile anche più violento e pericoloso non soltanto con lei ma anche con i suoi quattro figli. Per la povera Alexandra non resta che soccombere di fronte a tanto dolore e sofferenza. Tuttavia un giorno Alexandra decide di usare tutta la forza che ha in corpo per liberarsi per sempre di questo uomo e padre dei suoi figli uccidendolo con un coltello. Per lei però a questo punto si aprono le porte del carcere, la donna viene arrestata con l’accusa di omicidio. L’attenderà un lungo processo in cui Alexandra dovrà portare alla luce quanto successo in questi lunghi quattordici anni, raccontando verità scomode che potrebbero portarla anche alla condanna per omicidio.

