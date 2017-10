MARCO CARTA E' BON JOVI/ Video, al secondo posto grazie all'imitazione di Cocciante (Tale e Quale Show)

Marco Carta

NEI PANNI DEL ROCKER JON BON JOVI

Tra i concorrenti in gara in questa terza puntata di Tale e Quale Show eccezionalmente proposta nel sabato sera di Rai 1 per la conduzione di Carlo Conti, c’è il bravissimo cantante sardo Marco Carta. Per Carta che nella scorsa settimana ha vestito i panni di Riccardo Cocciante, questa sera toccherà cambiare completamente genere e caratteristiche in quanto dovrà interpretare il cantante rock Bon Jovi nello storico pezzo Always. Un brano che ha fatto epoca pubblicato il 20 settembre del 1994 e che è diventato il singolo che ha ottenuto il maggior consenso in termini di vendite della storia di Jon Bon Jovi (soltanto negli Stati Uniti ne sono state vendute oltre un milione di copie) per complessivi 3 milioni di copie in tutto il Mondo. La canzone è stata portata al successo dai Bon Jovi di cui Jon Bon Jovi ne è il leader e che lui stesso ha scritto.

MARCO CARTA AL SECONDO POSTO CON 69 PUNTI

Nella seconda puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 29 settembre, l’ottimo Marco Carta ha fatto ingresso nello studio di Rai 1 con le sembianze di Riccardo Cocciante per poi interpretare una delle sue più belle canzoni: Bella senz’anima. Una esibizione molto buona soprattutto nelle parti in cui la voce era più bassa mentre sono emerse delle piccole differenze nelle restanti parti. Sfumature che tuttavia non hanno privato l’ex concorrente di Amici di una meritata standing ovation e di un punteggio assolutamente soddisfacente. Nello specifico per Enrico Montesano, Loretta Goggi e Christian De Sica, Marco Carta è stato il secondo più bravo dopo Angelucci per cui sono stati dati 15 punti. Il quarto giudice di serata, Beppe Fiorello, gli ha invece tributato un punteggio di 14 punti per complessivi 59 a cui poi si sono sommati ulteriori 10 permettendo a Marco Carta di chiudere al secondo posto dietro l’inarrivabile Angelucci. Clicca qui per rivedere la performance di Marco Carta.

