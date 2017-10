MARCO PREDOLIN/ Video, ecco l'appello al Grande Fratello Vip per rientrare nella casa! (Verissimo)

Marco Predolin a Verissimo

OSPITE ANCHE A DOMENICA LIVE

A Verissimo oggi ci sarà anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Marco Predolin. Il conduttore concederà una lunga intervista a Silvia Toffanin naturalmente parlando in maniera approfondita della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia che lo ha visto eliminato per aver pronunciato una bestemmia. Lo stesso Predolin ha pubblicato in questo ore un video sul proprio account ufficiale nel quale ha voluto dare appuntamento ai propri fan all’odierna puntata di Verissimo preannunciando grandi novità ed interessanti verità. Inoltre nel corso della stesso video, Predolin ha voluto mettere a conoscenza della sua ospitata anche nella trasmissione della domenica pomeriggio di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso, Domenica Live. Predolin ha anche precisato che il suo ingresso a Domenica Live dovrebbe essere previsto intorno alle ore 18,00 chiudendo il video con un amletico “poi lunedì chi vivrà vedrà”. Ci sono sorprese in vista? Clicca qui per vedere il video.

MARCO PREDOLIN E LA RICHIESTA DI RIENTRARE NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP

Predolin dunque questo pomeriggio rilascerà una lunga intervista a Verissimo per spiegare quanto accaduto nella casa del Grande Fratello ma non solo. Delle anticipazioni in tal senso sono state diffuse in queste ore con l’ex conduttore del Gioco delle Coppie, che ha manifestato l’intenzione e la speranza di poter rientrare nella casa sottolineando anche il motivo che lo ha spinto ad accettare di prendere parte a questa avventura mediatica. Questi sono alcuni dei passaggi dell’intervista rilasciata a Verissimo da Marco Predolin: “Non mi fa piacere essere stato buttato fuori, ma sono felice che sia successo per una leggerezza e non per una cosa seria.. Io voglio rientrare. Mi piacerebbe che il Gf ipotizzasse qualcosina, magari una settimana premio dentro la casa.. Ho deciso di partecipare al GF anche per soldi, perché non sono ancora tranquillo dal punto di vista economico. La televisione mi ha ridato una forza incredibile, prima ero molto arrabbiato con la tv. Invece adesso vedo la gente come mi accoglie per strada e questo mi dà una grande forza.. Le polemiche sugli omosessuali? Come per gli eterosessuali, esistono gay intelligenti e gay stupidi. Quelli frustrati, forse, si sono sentiti tirati in ballo. Io – ho preso in giro la caricatura, l’esasperazione dell’omosessuale”.

