MILLENNIUM - UOMINI CHE ODIANO LE DONNE/ Su Rai 4 il film con Daniel Craig (oggi, 7 ottobre 2017)

Millennium - Uomini che odiano le donne

NEL CAST DANIEL CRAIG E ROONEY MARA

Millennium - Uomini che odiano le donne va in onda su Rai 4 oggi, sabato 7 ottobre 2017, alle ore 21:05.Il thriller, il cui il titolo originale è The Girl with The Dragon Tattoo, è stata prodotto nel 2011 dalla Metro Goldwyn Mayer assieme ad altre case cinematografiche come la Film Rites. Il film può essere considerato un remake di Millennium, realizzato nel 2009 e secondo adattamento cinematografico del romanzo di Larsson "Uomini che odiano le donne". La regia è di David Fincher con la sceneggiatura rivista da Steven Zaillian, il montaggio è stato eseguito da Kirk Baxter e Angus Wall, le musiche della colonna sonora sono state composte da Trent Reznor e Atticus Ross mentre nel cast grandi nomi del mondo del cinema come Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer e Stellan Skarsgard. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MILLENNIUM – UOMINI CHE ODIANO LE DONNE, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola è incentrata intorno alla storia di un giornalista di nome Mikael Blomkvist (Daniel Craig) che lavora per un’importante rivista scandalistica in cui vengono riportate notizie del mondo dell’imprenditoria nonché della politica. Mikael è davvero molto bravo del suo lavoro, tant’è che la sua fama lo precede. Cosicché un giorno a interessarsi di lui è un ricco industriale svedese di nome Henrik Vanger che dopo aver conosciuto la sua scrupolosità e il suo modo di lavorare, decide di ingaggiarlo per svolgere un importante e delicato compito. Da circa quaranta anni la sua amata nipote è scomparsa e da allora lo zio non si dà pace cercando in ogni modo di far emergere la verità a tutti i costi ma anche di ritrovare il suo corpo. Le accuse di Henrik Vanger sono rivolte anche alla sua famiglia, numerosa e per certi versi disturbata che avrebbe potuto in passato far del male alla piccola nipotina e ora continuare a nascondere questo terribile e pesante segreto. Mikael allora, che vive a Stoccolma, lascia la città per recarsi proprio in Svezia ed in particolar modo nella cittadina di Hedestad, caratterizzata sempre da un clima rigido e da un freddo gelido. Il giornalista però in questa delicata indagine decide di portare con se anche un agente investigativo. Si tratta della talentuosa Lisbeth Salander, hacker validissimo con molta esperienza in situazioni simili. Nonostante abbiano caratteri completamente agli antipodi, essendo riservato e rigido Mikael, mentre più ribelle e istintiva lei, i due sembrano andare in qualche modo d’accordo tant’è che finiscono per innamorarsi. Tuttavia il caso che li vede coinvolti si rivela più ostico e pericoloso del previsto, i due infatti porteranno alla luce un mondo di inganni e di omicidi dal quale dovranno fare del loro meglio per riuscire a salvarsi.

