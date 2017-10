Marco Predolin / Grande Fratello Vip 2017: "Simona Izzo e Malgioglio, noiosi e finti"

Marco Predolin

Marco Predolin torna a colpire. Durante una diretta Instagram, incalzato dalle domande dei followers, il conduttore ha puntato il dito contro Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, gli unici concorrenti di cui non ha un piacevole ricordo della sua esperienza di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip. Marco Predolin, infatti, è convinto che la Izzo stia semplicemente recitando una parte e che Malgioglio cavalchi la sua omosessualità perché ha capito che il personaggio funziona. “È pesante, lei sarà molto contenta in questo momento perché io sono uscito. Cercherà di manipolare tutti nella casa perché io le davo molto fastidio. Lei non fa altro che parlare del cognome che porta, delle Izzo, del suocero Tognazzi, di Riky, scrivendo sceneggiature e dando prova della sua professionalità cercando di coinvolgere gli altri nelle sue recite. Lei è quella che recita di più nella casa. La Izzo non riesce ad essere come gli altri, deve atteggiarsi, fare la Eleonora Duse dei poveri”, ha affermato Marco Predolin. Il conduttore, poi, torna sul caso Malgioglio. Dopo aver ribadito che non era sua intenzione offendere gli omosessuali, Predolin ha detto: “Malgioglio cavalca la sua omosessualità, vestendosi da domatore di circo e nessuno gli dice niente. Se io domani pomeriggio mi vesto come si veste Malgioglio e vado dalla D’Urso, verrei sicuramente criticato. E’ questo che contesto: lui dovrebbe essere giudicato per essere Malgioglio, il grande autore di canzoni e non perché fa il buffone in tv.. Lui in un’intervista a Chi ha detto che conosceva solo Serena Grandi, Simona Izzo e Aida Yespica mentre non conosceva nessuno. Ma chi sei tu per dire certe cose? “, sbotta Predolin.

PREDOLIN ELOGIA CECILIA E JEREMIAS RODRIGUEZ

Se contro Simona Izzo e Cristiano Malgioglio ha usato parole durissime, Marco Predolin usa parole al miele per descrivere Cecilia e Jeremias Rodriguez. “Rodriguez sono molto veri e li amo. Tutti bravi ma i Rodriguez meravigliosi. Cecilia è una ragazza d’oro: umile, semplice e non pensavo che fosse così. Anche Jeremias è un ragazzo d’oro, nonostante i suoi omenti di rabbia. Si batte per la giustizia”, afferma Predolin che ha poi definito una ragazzata la confessione di Ignazio Moser sul diario delle sue conquiste. Il conduttore, poi, pur riconoscendo la gravità delle affermazione fatte da Giulia De Lellis, ha elogiato la fidanzata di Andrea Damante: “E’ una ragazza che a soli 20 anni riesce a tenere testa a tutti. Ha una testa e una parlantina con cui riesce a ribattere a tutti”. Parole positive anche per Luca Onestini e Gianluca Impastato con cui ha avuto un ottimo rapporto.

