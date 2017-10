Maria Grazia Cucinotta/ La mia sincerità in Cina fa la differenza (Sabato italiano)

Maria Grazia Cucinotta a Sabato italiano (Foto: da Instagram)

Maria Grazia Cucinotta sarà protagonista della puntata di oggi de Il Sabato Italiano, il programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno dalle 15. Oggi, sabato 7 ottobre, l'attrice si racconterà in un faccia a faccia con la conduttrice dove emergeranno sentimenti, ricordi ed emozioni. Recentemente Maria Grazia Cucinotta si è cimentata nelle vesti di regista e produttrice, oltre che attrice, per il videoclip realizzato per Barcollo, il terzo brano di Ferdinando Riontino. «Il videoclip musicale è un'esperienza nuova per me come regista e sono felice di far parte di questo progetto», ha raccontato l'attrice, contenta di sostenere un giovane talento come Riontino. «È così talentuoso ed appassionato che non ho potuto fare a meno di entrare a far parte di questo suo mondo», ha aggiunto Maria Grazia Cucinotta, che ha realizzato il video a Zapponeta, in provincia di Foggia, luogo nel quale l'artista ha vissuto l'adolescenza. «Il suo brano mi ha appassionato fin dal primo momento, spero di riuscire a trasmettere visivamente tutto quello che mi ha suscitato», ha aggiunto l'attrice.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA E LA VITA IN CINA

Gli anni che passano non sono un problema per Maria Grazia Cucinotta, che l'anno prossimo compirà 50 anni. L'attrice e imprenditrice non è preoccupata dal tempo che passa, essendo convinta che l'età sia uno stato mentale. «Ho avuto successo, ma ora il cinema è cambiato. Preferisco guardare avanti, affrontare nuove sfide ogni giorno», ha spiegato recentemente la Cucinotta nell'intervista rilasciata a Io Donna, nella quale ha spiegato di non essere alla ricerca della vittoria a tutti i costi. Da attrice a imprenditore: ha infatti puntato sulla Cina. Ha una società che si occupa di far conoscere l'Italia in Asia: «Passo in Cina 3-4 mesi l'anno da 11 anni. Sono partita con la produzione di un film, poi sono rimasta. La mia sincerità fa la differenza». Nessun rimpianto per aver lasciato Los Angeles, per aver seguito suo marito. Ha ripreso a viaggiare quando sua figlia è cresciuta: la sua Giulia ora ha 16 anni. «Cerco di essere l’esperienza che lei non ha», ha spiegato.

"NON CERCO DIFETTI QUANDO MI GUARDO ALLO SPECCHIO"

Come fa Maria Grazia Cucinotta a restare in forma all'età di 49 anni? L'attrice e imprenditrice lo ha spiegato in una recente intervista a Io Donna: «Se mi sveglio alle 4 di mattina per andare sul set e torno alle 9 di sera, nel tempo libero preferisco stare in casa e godermi la famiglia». Riguardo eventuali interventi per ritoccarsi, l'attrice non ha escluso alcuna ipotesi, a patto di non finire con la faccia gonfia. Non sente comunque l'esigenza di modificare il suo corpo: «Avevo sempre qualcosa che non andava. Ora non ci faccio più caso. Se mi accettano così come sono bene, sennò pazienza. Non sto davanti allo specchio a cercare i difetti». Quando si parla di età si parla anche di bilanci: Maria Grazia Cucinotta si sente una donna felice. «Mio padre, postino, e mia madre, casalinga, si sono sacrificati per spingermi a realizzare i miei sogni. Senza il loro incoraggiamento forse non mi sarei mossa dalla mia Messina. Oggi i giovani hanno tutto, difficile che siano curiosi», ha raccontato l'attrice siciliana.

