NCIS, Los Angeles 8/ Anticipazioni del 7 ottobre: Eric e Nell sotto copertura per la loro prima missione

NCIS - Los Angeles 8, in prima Tv su Rai 2

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 7 ottobre 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 8, in prima Tv assoluta. Sarà il 18°, dal titolo "Fuga nei boschi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Callen (Chris O'Donnell) e Anna (Bar Paly) hanno un incontro romantico in serata, ma il tutto viene interrotto da Hetty (Linda Hunt), che informa l'agente dell'NCIS di un nuovo caso. In Arizona, un boss importante del narcotraffico ha cercato di piazzare un milione di dollari in droga ed ora la squadra deve riuscire ad intercettarlo. Sembra inoltre che l'evento sia collegato ad un blitz della Procura ordinato da Gibson (Bruce Thomas), che ha deciso di dare guerra ai narcotrafficanti ed ha fatto sequestrare 50 kg di droga. Più tardi, Sam (LL Cool J) arresta un piccolo spacciatore per poter incontrare i suoi contatti grazie ad un'identità sotto copertura. Il ragazzo era presente al raid della Polizia ed ha riportato una ferita al braccio, che insospettisce i fornitori. Per riuscire ad ottenere la fiducia delle due persone, Sam decide di gettare Taylor (Grantham Coleman) in acqua fingendo un'esecuzione e viene informato al volo che dovrà ripagare personalmente il suo debito. Nel frattempo, Callen e Anna indagano su chi ha fatto la soffiata alla Polizia nel tentativo di risalire ad un'eventuale talpa nella cerchia di King. Sam invece scopre che King (Azie Tesfai) è la donna che gli si è avvicinata durante l'incontro con Taylor. King gli rivela inoltre di non essere l'unica a gestire il traffico di droga in città e di essere ormai stufa del comportamento del suo socio, che si atteggia come se fosse il boss di entrambi. Sam viene incaricato alla fine di seguirla fino all'incontro di quella sera, dove la donna ucciderà il misterioso socio. Intanto, Callen e Anna vengono incaricati di trasportare un terrorista oltre il confine, dove si suppone che verranno raggiunti dai suoi uomini. Grazie ad una sua vecchia conoscenza nel mondo della droga, Champ (Lester Speight), Sam riesce a convincere King a rapinare un gioielliere che usa il negozio come copertura. In seguito, Kensi (Daniela Ruah) e Deeks (Eric Christian Olsen) arrestano Champ grazie alle accuse federali che pendono sul suo conto, mentre King rivela che il suo socio in affari è un certo Zeus. Nel frattempo, Callen e Anna si fermano in una tavola calda per qualche momento e vengono presi di mira da un gruppo di uomini che cercano di prelevare Asakeem (Sammy Sheik), ma che non fanno parte dei suoi uomini. Una volta che King conferma di essere l'autrice della spedizione, l'NCIS dà il via all'operazione per arrestare tutti i criminali, ma la donna rimane uccisa durante lo scontro a fuoco. Grazie alle ultime parole dette dalla donna prima di morire, Sam scopre alla fine che Zeus è in realtà il Procuratore Federale Gibson.

NCIS - LOS ANGELES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 7 OTTOBRE 2017, EPISODIO 17 "FUGA NEI BOSCHI"

Nel nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 8, la squadra dovrà indagare sull'omicidio di un uomo. La vittima è stata infatti uccisa mentre si trovava in un privè di un ristorante extra lusso, ma l'indizio principale riguarda un evento accaduto alcuni giorni prima in città. Un hacker sconosciuto ha infatti rubato alcune informazioni top secret dai sistemi informatici del Dipartimento del Tesoro e sembra che l'episodio sia collegato con l'omicidio. In questa nuova trama, vedremo inoltre Nell e Eric in azione come agenti operativi sul campo. I due informatici e analisti sono usciti dalla protezione della sede dell'NCIS solo di recente, ma soprattutto Nell è decisa a riprendere il proprio ruolo attivo al più presto. I due agenti sono infatti gli unici a poter agire sotto copertura, sotto lo sguardo attento di Deeks e Kensi, che li supervisioneranno nelle vicinanze del luogo prescelto. Nell e Eric dovranno fingere inoltre di essere una coppia per partecipare ad un ritiro che si terrà nei boschi, luogo messo sotto controllo remoto anche da Dave Flynn, l'agente di San Diego.

