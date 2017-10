NCIS, New Orleans 3/ Anticipazioni del 7 ottobre: Loretta nel mirino di un serial killer!

NCIS - New Orleans 3, in prima Tv su Rai 2

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, sabato 7 ottobre 2017, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi di NCIS - New Orleans 3, in prima Tv assoluta. Saranno il 15° ed il 16°, dal titolo "Un caso ancora aperto" e "Il beneficio del dubbio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: King (Scott Bakula) ed il resto della squadra vengono informati di un furto importante di dati, che riguardano i segreti piccanti di diversi funzionari in vista della città. Il caso è collegato inoltre con l'omicidio di quattro persone. Seguendo le tracce, Pride e la Gregorio (Vanessa Ferlito) risalgono al luogo in cui si nasconde il presunto responsabile e scoprono con sorpresa che si tratta di Elvis (Tom Arnold), una vecchia conoscenza del leader dell'NCIS. L'uomo rivela che il furto riguarda un collettivo di hacker molto pericoloso, fondato dal suo ex protetto e riesce a convincere Pride a farlo agire al loro fianco per rintracciare il criminale. King raggiunge in seguito Hamilton (Steven Weber), che è molto nervoso per il furto delle proprie email, che potrebbero portare alla luce diversi segreti della sua vita privata. Elvis si unisce in seguito a Sebastian (Rob Kerkovich) per riuscire ad individuare Ethan Beck (Timothy J. Richardson), permettendo a LaSalle (Lucas Black) e Sonja (Shalita Grant) di individuare due hacker piuttosto giovani. Durante l'interrogatorio, Aviva (Lorna Street Dopson) si rifiuta di collaborare, ma Pride la convince a contattare Ethan grazie alle minacce di Elvis. Alcuni istanti dopo, l'hacker entra nel sistema dell'NCIS e compare sullo schermo dei televisore, minacciando gli agenti di ripercussioni importanti se non smetteranno di cercarlo. Dopo essere scomparso, Ethan fa saltare tutti i pc della base e mette fuori uso i localizzatori. Nelle ore seguenti, i files segreti di ogni agente vengono inviati agli altri elementi dell'NCIS, fra cui i documenti sotto copertura di Sonja ai tempi dell'ATF ed un'email inviata da LaSalle a King in cui mette in dubbio le qualità investigative della partner. Loretta (CCH Pounder) invece trova delle tracce di inchiostro sui corpi delle vittime, mentre Sebastian riceve un'email in cui Pride manifesta delle perplessità sulle capacità in campo dell'analista. Grazie ad alcuni dettagli conosciuti da Elvis, la squadra scopre lo yacht in cui si nasconde Ethan, ma scopre che è morto da tempo a causa di un'overdose. All'interno dell'imbarcazione viene ritrovato inoltre un biglietto d'addio, che tuttavia non riesce a convincere Pride e la Gregorio. Dopo aver individuato un tatuatore che potrebbe usare lo stesso inchiostro usato dall'assassino, Sebastian viene messo fuori combattimento ed in seguito Elvis scopre che Damon Young sta cercando un agente che in passato ha incastrato suo padre e ne ha provocato la morte.

ANTICIPAZIONI DEL 7 OTTOBRE 2017, EPISODIO 15 "UN CASO ANCORA APERTO"

Una donna poliziotto viene trovata morta e Loretta rimarrà stupita nel vedere il suo corpo. In un secondo momento rivelerà infatti a Pride di aver riconosciuto il modus operandi del killer grazie ad un caso di 20 anni prima. In quel caso la vittima aveva testimoniato contro il fidanzato come Loretta ed a distanza di tutto questo tempo risulta che l'uomo sia stato rilasciato di recente. Secondo il medico legale, potrebbe addirittura prenderla di mira ed ucciderla.

ANTICIPAZIONI DEL 7 OTTOBRE 2017, EPISODIO 16 "IL BENEFICIO DEL DUBBIO"

Il secondo episodio di questa sera di NCIS - New Orleans 3 vedrà King incontrare una sua vecchia conoscenza. Rita Deveraux è infatti un legale militare e dello Stato e chiederà alla squadra di indagare su un caso particolare. Sembra che un avvocato specializzato della JAG sia stato fatto sparire volontariamente. La donna teme che l'evento sia collegato con il suo lavoro in una Accademia militare privata, in cui gestiva la difesa di alcuni volontari.

