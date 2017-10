Oroscopo / Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 7 ottobre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 7 OTTOBRE 2017

Il ?Sagittario deve ritrovare un po' di tranquillità. Chi si è sentito male, oppure ha avuto problemi in settimana, è più tranquillo e potrebbe ritrovare un po' di serenità almeno sotto questo punto di vista. È un periodo di sperimentazione e si è in ansia per l'ottenimento dei risultati. Di certo se questi vengono perseguiti con troppa trepidazione potrebbero diventare anche un problema di non facile soluzione. Per il Cancro ci sarà un netto recupero in questo weekend, le emozioni nascono all'improvviso. Giovedì e venerdì sono state delle giornate nervose, è giusto cercare un po' di relax. Il weekend porta belle emozioni, bisogna viverle tutte visto che contano molto. Lo stomaco resta un punto debole che deve essere protetto anche dall'ansia e da situazioni che portano a vivere un po' di pressione sfogata poi proprio su questo. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

CHI SALE E CHI SCENDE

E' ora il momento di passare ad analizzare tra i segni zodiacali chi sale e chi scende. Lo facciamo attraverso l'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. Sicuramente chi potrebbe fare un grande balzo in avanti è lo Scorpione che si sta per liberare da un passato complicato e segnato da situazioni che non regalavano tranquillità. Scivola invece il Sagittario che scende anche per qualche problema fisico di troppo in questo periodo. Anche l'Acquario scivola e si ritrova in un momento in cui mancano dei punti di riferimento. I Pesci invece dalla prossima settimana potrebbero avere delle soddisfazioni, attenzione però a sentirsi troppo sicuri di sé stessi perché qualcuno potrebbe regalare un po' di problemi. Al momento c'è grande convinzione nelle scelte che si fanno, bisogna però trovare la possibilità di giudicare quello che accade con moderata tranquillità e soprattutto lucidità.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo il viaggio nell'oroscopo di oggi, sabato 7 ottobre 2017, partendo dall'analisi dei segni zodiacali in difficoltà tramite quello che ha raccontato Paolo Fox. Il noto astrologo è stato protagonista della consueta rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. Qualcuno tra i nati sotto il segno dell'Ariete sono arrabbiati, non convinti che le scelte fatte in questo periodo siano quelle giuste e da perseguire. Il momento è un po' particolare e si rischia di alzare un po' troppo spesso la voce. Il Leone è stanco della solita routine però rischia così di procurarsi dei problemi soprattutto legati al denaro speso. A volte l'obiettivo di rimanere umili può portare solo dei giovamenti e delle soluzioni. Acquario e Sagittario invece sono alla ricerca di una tranquillità che ormai manca da un po' troppo tempo. Attenzione a fare delle scelte che possono portare a vivere con ansia questo periodo particolare della vita.

