Oscar 2018 / I 92 film in gara per il miglior film straniero

Oscar 2018, grande attesa per l’evento mondiale più importante per il mondo del cinema, in programma domenica 4 marzo 2018 al Dolby Theatre di Hollywood. Il viaggio per le candidature è già iniziato per la sezione dedicata all’Oscar al miglior film in lingua straniera: l’Academy ha ufficializzato i 92 film in lizza per entrare nella cinquina delle nominations, che verrà rivelata il prossimo 23 gennaio 2018. 92 stati hanno indicato il proprio rappresentante per l’ambito premio e la scelta dell’Italia (commissione composta da Nicola Borrelli, Cristina Comencini, Carlo Cresto-Dina, Felice Laudadio, Federica Lucisano, Nicola Maccanico, Malcom Pagani, Francesco Piccolo) è stata già comunicata negli scorsi giorni: sarà A Ciambra di Jonas Carpignano, presentato al Festival di Cannes 2017, a rappresentare la nostra penisola. "Sono super emozionato e a tratti sotto shock, non riesco proprio a concepire quello che sta succedendo", il commento rilasciato ai microfoni de La Repubblica del regista nato a New York.

I 92 FILM CANDIDATI: I FAVORITI

Non sarà facile per Jonas Carpignano aggiudicarsi l'ambito premio. In lizza agli Oscar 2018 per il miglior film in lingua straniera ci sono diversi altri titoli di spessore. Sono almeno tre i film da tenere sotto la lente di ingrandimento: lo svedese The Square di Ruben Ostlung (Palma d’Oro al Festival di Cannes 2017), il libanese The Insult di Ziad Doueiri (premio per la migliore interpretazione maschile a Kamel El Basha alla 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia) e all’israeliano Foxtrot di Samuel Maoz (Leone d’argento – Gran Premio della giuria alla 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia). Attenzione anche alle possibili sorprese: dal cambogiano First They Killed My Father di Angelina Jolie al sorprendente islandese Under the three di Hafsteinn Gunnar Sigurdsson, passando per l’argentino Zama di Lucrecia Martel e all’ungherese On Body and Soul di Ildiko Enyedi. Grande competizione agli Oscar 2018, chi sarà l'erede de Il Cliente di Fahradi? Parola all'Academy: qui l'elenco dei 92 film in lizza.

