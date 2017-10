PIERO MAZZOCCHETTI E' FRANCESCO FACCHINETTI/ Dopo la grande imitazione di Mengoni (Tale e quale show)

Tale e Quale show

Piero Mazzocchetti, dopo essere stato Al Bano e Marco Mengoni, interpreterà Francesco Facchinetti a Tale e quale show nella puntata che andrà in onda stasera 7 ottobre. Facchinetti, nella sua carriera di cantante, si è fatto chiamare DJ Francesco e nei primi anni 2000 ha scalato le classiche con l'album Bella di padella e con vari singoli come La canzone del capitano e Salta. Quale brano sarà interpretato da Pietro Mazzocchetti? Dopo due cantanti a loro modo difficili e complicati, dalle grandi voci, Mazzocchetti si cimenta in qualcosa di meno serioso e impegnato, cercando di non far rimpiangere il figlio di uno dei membri dei Pooh e facendo ballare tutto il pubblico di Tale e quale show. La canzone del capitano, in particolar modo, è stato un brano dance molto apprezzato e un tormentone dell'estate 2003 dalle note molto orecchiabili. Per Mazzocchetti ci sarà il compito di passare dal genere classico del suo repertorio a quello più pop. Ci riuscirà?

PIETRO MAZZOCCHETTI, IMITAZIONE CONVINCENTE DI MARCO MENGONI

Dopo essere stato Al Bano, convincendo i giudici, Piero Mazzocchetti ha imitato con professionalità Marco Mengoni in Guerriero. Durante il canto si è sentito molto il suo tono lirico ma è stato comunque bravissimo, riuscendo anche ad affrontare il falsetto. Christian De Sica ha fatto i complimenti al cantante e anche Beppe Fiorello ha voluto dire la sua in proposito, dicendo come la prima parte del brano sia stata eseguita in modo egregio. Loretta Goggi ha dato il suo giudizio positivo, così come Enrico Montesano. Piero Mazzocchetti, quindi, ha dato modo di mostrare al pubblico tutte le sue qualità dopo aver dato sfoggio del suo talento con Al Bano nella puntata d'esordio dello show. Per il momento, sembra essere uno dei concorrenti più talentuosi e c'è da scommettere sul suo arrivo in finale anche se, ammette Mazzocchetti, lui vorrebbe solo far divertire il pubblico con le sue esibizioni.

PIERO MAZZOCCHETTI, LA SCHEDA

Piero Mazzocchetti è un artista a 360 gradi, musicista che spazia dal classico al pop e che si è fatto conoscere prima in Germania e poi durante il Festival di Sanremo 2007 dove si è classificato terzo. E' proprio in Germania che Mazzocchetti registra il suo primo albu, con la Universal e cioè "L'eternità" che diventa Disco D'Oro. Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2007, esce il suo primo album Schiavo d'amore che contiene i brani inediti di Morra e Fabrizio con rivisitazione pop di famose arie d'opera. Nel 2013 esce l'album Parlami d'amore Mariù e nel 2016 esce Istanti. Nel marzo del 2017 pubblica il singolo Un attimo lunghissimo. La sua vita privata è tenuta nel più stretto riserbo anche se si sa che si è unito in matrimonio con un'ex allieva di canto nel 2012 e nel 2013 sono diventati genitori di Francesco, il loro primo figlio.

