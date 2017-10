PLATINETTE E' IVA ZANICCHI/ Video, diventa "zingara" dopo l'imitazione di Louis Armstrong (Tale e Quale Show)

Platinette

NEI PANNI DI IVA ZANICCHI

Terza puntata del divertente programma Tale e Quale Show condotto su Rai 1 da Carlo Conti. Una formula vincente dovuta anche alla predisposizione dei concorrenti vip in gara, straordinariamente capaci di offrire al pubblico delle performance di ottimo riscontro. Tra quelle più attesa in scaletta questa sera c’è senza dubbio quella di Mauro Coruzzi meglio conosciuto con il nome d’arte di Platinette che dopo essere stato nella scorsa settimana un ottimo Louis Armstrong, dovrà vestire i panni di Iva Zanicchi sulle note di Testarda io (la mia solitudine). Un pezzo pubblicato in un 45 giri del 1974 in cui il caratteristico lato B era rappresentato dal brano Sei tornato a casa tua. È uno dei più rappresentativi della straordinaria interprete italiana scritta da Cristiano Malgioglio assieme al cantante brasiliano Roberto Carlos, in seguito inserita nell’album Io ti propongo. Nel 2008 questo pezzo è stato riarrangiato e pubblicato da Giuliano Palma & The Bluebeaters.

PLATINETTE, OTTIMO SECONDO POSTO A TALE E QUALE SHOW

Nella puntata della scorsa settimana di Tale e Quale Show, Mauro Coruzzi in arte Platinette ha saputo egregiamente interpretare il celebre cantante Louis Armostrong in uno dei più amati pezzi della storia della musica: What a Wonderful World. Grazie ad un eccezionale lavoro del trucco e parrucco, Platinette dal punto di vista fisico è risultato molto somigliante per un risultato finale enfatizzato da una gestualità molto ricercata e studiata senza dimenticare un timbro di voce abbastanza simile soprattutto in alcuni passaggi. Alla fine c’è stato un grande applauso del pubblico e voti senza dubbio positivi da parte della giuria. Enrico Montesano ha pensato di premiare l’esibizione con il massimo dei voti (16 punti), mentre Loretta Goggi e Christian De Sica hanno proposto 14 punti. Perfettamente a metà il giudizio del quarto giudice di serata Beppe Fiorello con 15 punti e complessivi 59 punti a cui poi se ne sono aggiunti ulteriori 10. Clicca qui per vedere la performance di Platinette.

© Riproduzione Riservata.