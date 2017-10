Romina Power e Al Bano/ La clamorosa confessione: "Anche io lo amo ancora" (Verissimo)

Romina Power a Verissimo

LA CLAMOROSA CONFESSIONE DI ROMINA POWER

Un'intervista sincera, senza filtri, quella che Romina Power ha rilasciato a Verissimo. La cantante e attrice è stata ospite di Silvia Toffanin, a cui ha parlato per la prima volta in maniera molto sincera del rapporto che la lega all'ex marito Al Bano. «Anche io lo amo ancora», ha confidato Romina Power. «Se tu vivi per trent’anni con una persona come fai a staccare la spina completamente, rimane sempre quel collegamento che unisce due persone anche se non vivi più insieme. Quell’amore resta sempre», ha spiegato l'ex dell'artista pugliese. Una dichiarazione sincera e in quanto tale dirompente, sulla quale Romina ha scherzato, ben consapevole dell'attenzione mediatica che provocherà. Una cosa è certa: le accuse e i rancori tra i due sono nel passato dell'ex coppia più bella della musica italiana. Romina Power e Al Bano Carrisi sembrano aver ritrovato l'armonia di un tempo, tanto che l'attrice e cantante a Verissimo ha parlato anche della sua preoccupazione per i problemi di salute dell'ex marito.

REPLICA A LOREDANA LECCISO?

Questo pomeriggio su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Una puntata che si preannuncia ricca di spunti a partire dalla presenza di Romina Power che si sottoporrà ad una lunga intervista. Tra i temi che verranno toccati ci sarà indubbiamente il rapporto con l’ex marito e collega Al Bano Carrisi con possibile replica alle dichiarazioni rilasciate da Loredana Lecciso durante un’intervista rilasciata al settimanale Vero. La Lecciso in quella occasione aveva voluto un po’ mettere le cose in chiaro nel chiacchierato rapporto tra Al Bano e la stessa Romina Power e sul possibile matrimonio: “Matrimonio? In realtà ne abbiamo parlato una sola volta, anni fa, poi c’è chi ciclicamente ci torna su inventando crisi e notizie inesistenti. Ci sono dei momenti in cui mi sento sposatissima, altri meno, come capita a tutte le coppie. Non ho mai escluso l’eventualità delle nozze, ma nemmeno l’ho cercata più di tanto. Sono più importanti i fatti e la sostanza: l’amore e l’unione ci sono, siamo già una famiglia”.

ROMINA POWER, IL RAPPORTO CON AL BANO

Un paio di settimane sempre a Verissimo è stato ospite Al Bano Carrisi, ex compagno di Romina Power con la quale però condivide il palcoscenico in numerose tournèe ed apparizioni televisive. Sul rapporto esistente tra i due, il cantante di Cellino San Marco durante l’intervista rilasciata alla Toffanin non ha nascosto di aver sofferto oltre modo il loro addio arrivando anche a pensare per qualche istante ad insani gesti. Il loro è stato un amore straordinariamente intenso che ha fatto sognare milioni di italiani purtroppo lacerato da alcune situazioni drammatiche come la scomparsa della figlia Ylenia. Al Bano non ha nascosto che soltanto grazie alla musica lui e Romina siano riusciti a ritrovare un rapporto sereno: “Ho accettato con grande dolore che Romina se ne andasse. In quel periodo ho mangiato veleno. Devo confessare che qualche volta ho avuto un brutto pensiero, ma poi mi sono detto che ero scemo.. Io e Romina abbiamo trovato un bel modus vivendi attraverso la musica. L'amore può finire, ma il rispetto no e noi abbiamo recuperato il nostro rapporto e siamo una coppia molto ben affiatata sul palco”.

