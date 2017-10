SABOTAGE/ Su Rai Movie il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 7 ottobre 2017)

Il thriller in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ARNOLD SCHWARZENEGGER

Il film Sabotage va in onda su Rai Movie oggi, sabato 7 ottobre 2017 alle ore 21.10. Un thriller del 2014 che è stao prodotto, scritto e diretto da David Ayer e interpretato da Arnold Schwarzenegger e Sam Worthington. Nel cast troviamo anche Joe Manganiello, famoso attore americano che ha preso parte a diverse produzione cinematografiche di rilievo come Spider Man, Magic Mike XXL, Knight of cups e Che cosa aspettarsi quando si aspetta. Ha poi partecipato a diverse serie tv di successo come True Blood, How I Met yout mother e One Tree Hill. In sabotage veste i panni di Grinder. La trama di Sabotage tra piccole ispirazioni da un romanzo scritto da Aghatha Christie, intitolato E poi non rimase nessuno. In fase di pre produzione, il ruolo principale di John Wharton venne affidato a Bruce Willis, mentre la regia a Patrick Allesandrin. Ma vediamo insieme neld ettaglio la trama del film.

SABOTAGE, LA TRAMA DEL FILM

La DEA, un'agenzia governativa statunitense specializzata nelle operazioni antidroga, invia una propria unità militare presso un deposito segreto gestito da una grande organizzazione criminale. L'obiettivo e irrompere nel nascondiglio della cartella della droga e arrestarne tutti i membri, ma la motivazione della missione anti droga della DEA è ben diversa. L'intenzione della task force inviata sul posto, in realtà, è quella di sottrarre illecitamente ai narcos un'ingente quantità di denaro, pari a circa dieci milioni di dollari. La squadra organizza il piano fin nei minimi dettagli, facendo attenzione ad ogni piccolo particolare. Gli agenti dovranno inoltre cercare di non insospettire in alcuni modo di propri superiore dell'agenzia. Conclusa la missione con grande successo, la squadra della DEA è più che mai convinta di non aver lasciato tracce e di aver portato a termine l'operazione in maniera pulita e discreta. Di lì a poco però la situazione inizia a precipitare. Ogni singolo membro della task force viene sistematicamente eliminato, in maniera apparentemente misteriosa.

