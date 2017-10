SELENA GOMEZ / Dopo il trapianto di rene, l'attrice torna a recitare nel nuovo film di Woody Allen

Selena Gomez

Selena Gomez ha ripreso a recitare dopo la difficile operazione alla quale si è sottoposta in estate. L'attrice aveva infatti spaventato i suoi fans informandoli, a distanza di qualche settimana dall'intervento chirurgico, di essersi sottoposta ad un trapianto di rene. Solo in questo modo avrebbe potuto guarire dal lupus, una grave malattia autoimmune di cui soffriva dal 2013. Tale trapianto è stato reso possibile solo grazie al grande gesto della sua cara amica Francia Raisa che, con grande gioia e orgoglio, ha deciso di donare il suo rene per dare una possibilità all'attrice. Come dichiarato dalla stessa Selena nel profilo Instagram più seguito al mondo, tale operazione è andata per il meglio e lei si è presto ripresa, anche grazie all'affetto di tutte le persone care. Questo miglioramento è confermato anche dai fatti, o meglio dal ritorno sul set da parte dell'ex fidanzata di Justin Bieber.

Selena Gomez torna sul set con il nuovo film di Woody Allen

Superata un'estate difficile, durante la quale Selena Gomez è stata spesso lontana dai clamori mediatici, è arrivato il momento di tornare al suo primo amore ovvero la recitazione. Proprio in questi giorni, infatti, la stellina della Disney si trova impegnata nel set del nuovo film di Woody Allen, di cui il titolo e la trama sono ancora avvolti nel più completo mistero. Per il momento è noto invece il partner che affiancherà Selena in questa nuova esperienza ovvero l'attore Timothee Chalamet. Alcune foto mostrano quest'ultimo e la sua collega alle prese con un bacio appassionato sotto la pioggia. Si tratta ovviamente soltanto di finzione cinematografica, in quanto l'attuale relazione sentimentale della Gomez con il rapper The Weeknd prosegue per il meglio. Dopo la tumultuosa fine della sua storia d'amore con Justin Bieber, l'attrice è di nuovo felice al fianco di un cantante con il quale fa coppia fissa dallo scorso gennaio (e che è persino più ricco del canadese nella recente classifica pubblicata delle celebrità più ricche al mondo pubblicata da Forbes).

