SERGENTE BILKO/ Su Italia 1 il film con Steve Martin e Dan Aykroyd (oggi, 7 ottobre 2017)

Il film nel primo pomeriggio di Italia 1

Sergente Bilko va in onda su Italia 1 oggi, sabato 7 ottobre 2017 alle ore 13:55. Il film americano del 1996 è prodotto da Brian Grazer e Mary McLaglen con il montaggio di Tony Lombardo, le musiche scritte dal bravissimo Alan Silvestri e la scenografia realizzata da Lawrence G. Paul. La regia è di Jonathan Lynn che ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura mentre nel cast troviamo diversi nomi importanti del cinema d’oltreoceano come Steve Martin, Dan Aykroyd, Phil Hartman, Glenne Headley e Daryl Mitchell.

SERGENTE BILKO, LA TRAMA DEL FILM

Ernie Bilko lavora all’interno di parco automobili di New York. L’uomo è un sergente maggiore e proprio grazie a questo suo lavoro spesso da di contrabbando in noleggio i mezzi dell’esercito. Questo doppio lavoro gli permette di guadagnare un po’ di soldi. Per questo motivo e più in generale per la sua condotta, Ernie si è guadagnato la fama di non essere molto affidabile, ma ciò nonostante i suoi subalterni lo amano e lo rispettano molto soprattutto grazie al fatto che spesso offre loro delle gratificazioni. Bilko infatti è convinto del fatto che sia gli uomini che le donne che compongono l’esercito degli Stati Uniti e che lottano per esso svolgono un ruolo essenziale e prezioso per il resto del Paese e quindi devono essere in qualche modo gratificati e stimolati a fare del loro meglio. Questo il motivo per il quale il sergente maggiore spesso offre loro divertimenti e fa anche a ciascuno dei suoi soldati regali molto costosi. Tutto ciò non può far altro che crescere il rispetto e la stima, nonché una profonda sottomissione di tutta la sua camerata. Anche se in apparenza il buon Ernie Bilko dimostra di essere severo e avvezzo a una rigorosa disciplina, in realtà ha trasformato il suo reparto in una brigata composta da soldati poco attenti che non sanno svolgere il proprio dovere anche e soprattutto perché non hanno un buon colonnello che li segue. Un giorno però arriva la notizia che il maggiore Thorn, arriverà al fronte per valutare alcuni rischi di una nuova arma. Il sergente Bilko e tutti i suoi soldati percepiscono questa cosa come una inattesa ispezione, allora prontamente decidono di fare del loro meglio per evitare di far scoprire il loro reale modo di comportarsi. Nonostante la forte ostilità di Thorn, quest’ultimo non riuscirà nel suo intento di scoprire tutte le malefatte di Bilko che avrà quindi salva la carriera e la faccia.

