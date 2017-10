STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Tu si que vales (sabato, 7 ottobre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, sabato 7 ottobre 2017, il palinsesto delle reti del Biscione, vede impegnati molti canali in un prime-time cinematografico con diverse pellicole rivolte a pubblici eterogenei. Spazio allo show con il talent di punta di Canale 5 'Tu si que vales' e la sua divertente, cinica, ironica giuria eterogenea, show anche per Mediaset Extra con la consueta diretta dalla casa più VIP d'Italia nella strip quotidiana del 'Grande Fratello VIP', mentre Italia 2 proprio quella casa la esorcizza nelle risate scatenate dalla Gialappa's con l'irriverente 'Mai dire Grande Fratello VIP'. Sulle altre reti il cinema è protagonista con diverse pellicole anche 'vintage', soprattutto con la prima serata di Iris e l'immortale Alberto Sordi in una delle più belle commedie all'italiana come 'Il presidente del Borgorosso Football Club'. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Prime time ricco per un 7 settembre che sulla rete principe vede la serata 'talentuosa' del programma 'Tu si que vales'. Maria de Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti cercheranno i nuovi talenti dello show italiano, sicuramente alle prese con veri artisti, innovativi e divertenti, spettacolari e preparati, e personaggi degni della miglior corrida dell'indimenticabile Corrado. In questa Babele di personaggi Mara Venier si pone a capo della giuria popolare cercando di influenzare il poker di giudici, irremovibili, alle volte davvero sarcastici, tremendi eppure sempre sul filo dell'eleganza degna di una prima serata. Spettacolo e gossip degne di un rotocalco balneare sulle frequenze di Mediaset Extra, le vicende dei VIP rinchiusi nella casa più glamour d'Italia richiamano sempre un buon share di pubblico, così come la Gialappa's la quale, di riflesso, condiziona le vicende dei protagonisti canzonandoli, ridimensionando il tutto, con intelligenza e gusto, ad un zibaldone dal quale attingere spunti comici.

Il cinema trova degne rappresentanze un pò in tutte le rimanenti reti, dolce e fantastica la pellicola su Italia 1, 'Il cacciatore di giganti', diretta da Bryan Singer con un cast misto tra rivelazioni e grandi nomi, nei quali spiccano Ewan mcGregor e Stanley Tucci. Un gruppo di giganti si pone a capo di una banda di altissimi energumeni pronta a conquistare il mondo ma il giovane contadino Jack imparerà l'arte dell'astuzia contrastandoli. Ci riuscirà? Legal-thriller invece in prima serata su Rete 4, una donna accusata di uxoricidio è sottoposta al processo. Nella vicenda si rivelano le condizioni particolari di una donna sposata ad un violento alcolista, un caso che divide giuria e pubblico in un crescendo di emozioni. Per i piccini, Boing propone l'amato cartone 'Lo straordinario mondo di Gumball', poliziesco d'ambito religioso per il giallo 'Rosamunde Pilcher - Un mistero dal passato', vicenda che si svolge tra le mure di un convento dove i segreti personali celano verità inconfessabili. Ancora cinema con 'Il presidente del Borgorosso Football Club', pellicola storica dove un rubicondo Alberto Sordi, per amore della sua squadra, nonostante i debiti e le avversità, diverrà l'idolo locale portando tra le fila della sconosciuta squadra un mito del calcio d'epoca.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

Canale 5 ore 21,10 Tu si que vales (Show)

Canale 5 ore 00,30 TG5 - Notte (Attualita')

Italia 1 ore 21,10 Il cacciatore di giganti (Film)

Italia 1 ore 23,30 Space Warriors (Film)

Rete 4 ore 21,15 L'amore sbagliato (Film)

Rete 4 ore 23,37 Il cartaio (Film)

La 5 ore 21,10 Rosamunde Pilcher - Un mistero dal passato (Film)

Mediaset Extra ore 21,16 Grande Fratello Vip (Reality)

Iris ore 21,00 Il presidente del Borgorosso Football Club (Film)

Italia 2 ore 21,10 Mai Dire Grande Fratello Vip (Show)

Boing ore 21,25 Lo straordinario mondo di Gumball (Cartoni)

