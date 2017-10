STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Tale e quale Show (sabato, 7 ottobre 217)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, sabato 7 ottobre 2017, mamma Rai offre un palinsesto all'insegna della proposta eterogenea. Quiz sulla rete principe, grazie allo show condotto da Carlo Conti 'Tale e Quale show' al quale si contrappone il prime time di Rai e con l'inossidabile alfiere della cultura national-popolare Alberto Angela e il suo documentaristico programma 'Ulisse: il piacere della scoperta'. Fiction e cinema sono invece le proposte sul resto altre reti, per Rai 2 i giochi si svolgono sempre nell'ambito del serial poliziesco con l'ottava stagione di N.C.I.S. Los Angels. Rai 4 propone un film thriller mentre risate ironiche e intelligenti grazie alla sagacia di Teresa Mannino con una serata di prosa comica su Rai 5, infine, Rai Movie e Rai Premium propongono un film e una fiction. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Nel prime time di stato, in casa RAI, i giochi alla ricerca del massimo share si svolgono alla ricerca di pubblico su diverse fasce. Ci proverà Carlo Conti con 'Tale e Quale show' e la sua personale gara tra VIP alle prese con l'arte del trasformismo, cercando di interpretare autori famosi e protagonisti del mondo delle sette note cercando di avvicinarsi il più possibile alla loro identità, imitandoli nelle posture, vocalità, aspetto. Novelli Alighiero Noschese allo sbaraglio quindi, per una serata divertente come divertente si prospetta la trasmissione dove l'attice comica Teresa Mannino si racconta, come donna, come emigrata siciliana nella 'Milano da bere', con sagacia a arguzia, 'Terrybilmente divagante' è il nome della sua recente tournée per una serata di pura risata. Alternativo alle trasmissioni tra serio (poco) e faceto (molto) delle due reti, il divulgatore scientifico più amato della Tv italiana, Alberto Angela, con il suo 'Ulisse: il piacere della scoperta', in questa serata del sette ottobre, affronta a ritroso nel tempo la storia dei castelli, tra costruzioni, massonerie architettoniche, veleni e giochi di potere, difese delle mura, invenzioni di guerra e nobiltà nelle varie ere, un percorso culturale per cui l'Italia ha scritto pagine importantissime nei secoli.

Cinema sul resto dei canali, thriller di successo, 'Millennium - Uomini che odiano le donne', nella sue edizione del 2011, quella nelle cui file s'incontrano gli attori Daniel Craig, Stellan Skarsgard e Robin Wright, sicuramente anche in questa ennesima replica attirerà un folto pubblico per una nicchia di share amante del mistero e dell'omicidio da risolvere. Muscoli e indagini in piena azione con il poliziesco diretto da David Ayer 'Sabotage'. Una task force della DEA, la squadra antidroga americana, capitanata da Arnold Schwarzenegger in una delle sue ultime pellicole, indagherà su traffici loschi per smantellare i cartelli di eroina e cocaina internazionali. 'Fuga nei boschi' è il titolo della puntata di N.C.I.S. in onda su Rai 2 giunta all'ottava stagione, la serie poliziesca tra le più amate in questa serata propone un ennesimo caso da risolvere tra scientifiche d'alto livello, profiler addestrati a ricercare colpevoli, amicizie interne. Rai Premium propone invece una puntata tratto dallo storico romanzo 'Anna karenina'. Le vicende dell'eroina d'epoca zarista vogliono a S. Pietroburgo Anna in questa puntata. La brava Vittoria Puccini è pronta a fomentare ardori e passioni, intrighi e ingiustizie all'ombra della nobiltà decadente di una Russia pre-rivoluzionaria.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

Rai 1 ore 21,25 Tale e quale Show (Show)

Rai 1 ore 23,55 Petrolio (Inchieste)

Rai 2 ore 21,20 N.C.I.S. Los Angeles - Stagione 8 Episodio 18 - Fuga nei boschi (Telefilm)

Rai 2 ore 23,45 TG2 Dossier (Rubrica)

Rai 3 ore 21,15 Ulisse: il piacere della scoperta - Castelli nel tempo (Documentario)

Rai 3 ore 00,15 Un giorno in pretura Rai (Inchieste)

Rai 4 ore 21,05 Millennium - Uomini che odiano le donne (Film)

Rai 5 ore 21,15 Terrybilmente divagante (Teatro)

Rai Movie ore 21,10 Sabotage (Film)

Rai Premium ore 21,20 Anna Karenina - 2013 (Fiction)

