Sabato Italiano / Anticipazioni e ospiti puntata 7 ottobre: Valeria Marini, Bianca Atzei e e la Cucinot

Al grido di "molto più che un talk show", Eleonora Daniele torna al timone del suo Sabato Italiano che anche oggi, 7 ottobre, andrà in onda su Rai1 a partire dalle 15.00. La concorrenza a quell'ora è davvero agguerrita da parte del competitor diretto ovvero Canale 5, ma sicuramente il pubblico sta apprezzando il talk di Rai1 visto che anche sabato scorso ha regalato alla conduttrice 1.251.000 spettatori con il 10.2% di share, 7 punti in meno rispetto a Verissimo ma sempre ottimi ascolti. Oggi Sabato Italiano alza l'asticella e punta in alto seguendo la scia del successo di Max Biaggi su Canale 5 alla corte di Silvia Toffanin, e rilancia con Bianca Atzei. La cantante sarà in studio per raccontarsi e raccontare la sua storia d'amore con il pilota ma anche del suo grave incidente che lo ha visto coinvolto di recente costringendolo a lottare tra la vita e la morte.

Il Sabato Italiano ospiterà nella sua terza puntata anche due volti noti di cinema e tv ovvero Maria Grazia Cucinotta e Valeria Marini. La prima continua a lavorare tra cinema e tv ma senza rubare mai molto tempo alla famiglia alla quale si dedica completamente. Dall'altra parte c'è Valeria Marini pronta a raccontare qualcosa in più della sua vita privata in questo ultimo anno, avrà trovato amore e serenità? Non mancheranno temi di attualità e sentimenti con la ”Porta del cuore” del coloratissimo studio di Via Teulada pronta ad aprirsi per accogliere star dello spettacolo e della musica pronte a raccontarsi alla padrona di casa.

