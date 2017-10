Soleil Sorgè e Luca Onestini / Si lasciano in diretta al Grande Fratello Vip 2017? Guerra fredda con Gianmarco

Luca Onestini

E’ guerra aperta tra Gianmarco Onestini e Soleil Sorgè. Il fratello di Luca, dalle pagine del settimana Spy, massacra la fidanzata del fratello, rea di non fare assolutamente nulla per dimostrare il suo amore nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. Gianmarco punta così il dito contro Soleil accusandola di non aver portato rispetto a Luca mostrandosi in compagnia di Marco Cartasegna. “Questi fatti con Cartasegna danneggeranno ulteriormente il loro già fragile rapporto. Con Marco potrebbe esserci qualcosa, ma potrebbe anche semplicemente essere una strategia per avere notorietà”, afferma il fratello dell’ex tronista che poi continua rivelando come Soleil pensi unicamente a se stessa al punto da non aver fatto un gesto, nelle ultime settimane, per sostenere Luca attualmente nella casa del Grande Fratello Vip: “Non gliene importa niente di Luca, pensa solo a sè. Addirittura non ha aderito al gruppo che ho creato per sostenere mio fratello, ma ne ha creato uno solo per riempirmi di insulti. Ho forti dubbi sul fatto che voglia bene a Luca“. Come replicherà Soleil alle accuse di Gianmarco Onestini? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Confronto in tv?

La puntata del Grande Fratello Vip 2017 in programma lunedì 9 ottobre potrebbe sancire un'incredibile colpo di scena, per uno dei concorrenti ancora all'interno della casa più spiata d'Italia. Luca Onestini non è a conoscenza di ciò che sta accadendo all'esterno, tanto da riferirsi spesso alla sua fidanzata Soleil Stasi con grande nostalgia. Non certo a caso, qualche ora fa lo stesso concorrente ha affermato di desiderare un segnale dalla stessa, che purtroppo non è mai arrivato a differenza di quanto accaduto per altri suoi compagni di avventura. L'ex tronista di Uomini e donne fa bene a farsi delle domande sull'assenza di qualsiasi tentativo di comunicazione della sua amata: nelle ultime settimane, infatti, si è scatenato un vero putiferio fuori dalla casa al punto che Soleil potrebbe prendere una decisione molto importante proprio nella prossima diretta in prima serata. Secondo quanto riporta il sito Bollicine Vip e successivamente anche IlVicoloDelleNews, la Stasi sarà ospite di Ilary Blasi in studio e successivamente entrerà anche nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto con il suo ex fidanzato. Il motivo? Lasciarlo davanti alle telecamere, spiegandogli in prima persona i motivi di una simile decisione.

Soleil Stasi e Luca Onestini: la rottura al Grande Fratello Vip

Secondo quanto riportato a Barbara d'Urso davanti alle telecamere di Pomeriggio 5, Soleil Stasi è rimasta amareggiata per i contatti presi da Luca Onestini con la sua ex corteggiatrice Giulia Latini prima dell'inizio del Grande Fratello Vip. La stessa Latini ha spiegato che il tronista le ha chiesto il numero di telefono, provando tale contatto e giustificandolo come segue: "io e Luca ci siamo risentiti, quindi… abbiamo avuto un chiarimento. Non so se Soleil lo sappia, io con lei non ho contatti. Ma io non ho problemi, tanto che ho detto anche a lui se vogliamo salutarci, fai venire anche lei così sta tranquilla e non si agita nessuno!". Ma prima della scoperta di questo contatto anche la Stasi ha commesso un errore, criticato da Marco, fratello di Luca Onestini. L'ex tronista è stata sorpresa in compagnia del compagno di avventura a Uomini e donne Marco Cartasegna e ha chiarito i rimproveri del cognato: "Io non potevo mantenere rapporti con Marco e lui con Giulia sì? Io non ho ancora potuto chiarire con Luca questa cosa, perché ne sono venuta a conoscenza quando lui era già entrato al Gf. Giulia mi ha mandato pure gli screenshot. Sono talmente delusa da tutta questa situazione che non so che fare, come lui reagirà, anche perché si tratta della sua famiglia… Purtroppo ho dei dubbi sulla realtà di tutto quello che avevamo costruito, perché c’è stata davvero una mancanza di rispetto".

© Riproduzione Riservata.