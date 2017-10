Tale e Quale Show 2017 / Terza puntata 7 ottobre, anticipazioni: Jennifer Lopez, Mika e Bon Jovi

Tale e Quale Show

Dopo il grande successo delle prime due puntate, in via del tutto eccezionale, Tale e Quale Show 2017 torna in onda su Raiuno, oggi sabato 7 ottobre con la terza e attesissima puntata. Carlo Conti, campione d’ascolti della Rai sfiderà così la macchina perfetta di Tu sì que vales che, nella puntata d’esordio, ha incollato davanti ai teleschermi più di cinque milioni di telespettatori. Dalla sua, però, Carlo conti ha il carisma dei suoi compagni d’avventura e la bravura dei concorrenti che riescono a dare vita ad imitazioni assolutamente credibili. Dopo la vittoria di Federico Angelucci che, nella seconda puntata ha interpretato una magistrale Mina, sono tante le aspettative intorno all’ex vincitore di Amici che, a Tale e Quale Show, ha ritrovato linfa vita. Quali saranno, dunque, le imitazioni della terza puntata? Filippo Bisciglia si calerà nei panni di Franco Califano, mentre Donatella Rettore sarà Gabriella Ferri. Edy Angelillo diventerà Donna Summer mentre Claudio Lippi che nella scorsa puntata ha interpretato Elvis Presley sarà Amanda Lear. Compito difficile anche per Marco Carta che, dopo essersi calato nei panni di Riccardo Cocciante sarà il grande rocker Bon Jovi mentre Piero Mazzocchetti cercherà di imitare Roby Facchinetti. Alessia Macari, dopo aver conquistato tutti con Beyoncè e, aver in parte deluso il pubblico nei panni di Anna Tatangelo, si trasformerà in Jennifer Lopez. Platinette, invece, sarà Iva Zanicchi mentre Federico Angelucci, dopo Mina, dovrà interpretare un’altra difficile voce ovvero quella di Mika. A giudicare i concorrenti in gara saranno i giudici Christian De Sica, Enrico Montesano e Loretta Goggi.

LA RIVINCITA DI FEDERICO ANGELUCCI

La vera sorpresa di Tale e Quale Show 2017 è rappresentata da Federico Angelucci. Il cantante, dopo aver vinto la settima edizione di Amici, ha lentamente fatto perdere le proprie tracce. Nonostante sia stato uno degli allievi più amati dal pubblico e abbia una bellissima voce, Federico Angelucci non è riuscito ad imporsi sul mercato discografico come, invece, hanno fatto dopo di lui le varie Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Annalisca Scarrone. Con la partecipazione a Tale e Quale Show, Federico Angelucci vuole dimostrare di essere un vero talento e, finora, ci sta riuscendo alla grande. Il periodo post amici, però, non è stato assolutamente facile per Federico che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di TvZap, ha detto: “Ho smesso di apparire in tv circa 7 anni fa, questi anni mi hanno logorato, non è stato facile. Ogni mia convinzione è stata minata, pensavo di non essere nemmeno più capace di salire su un palco. Volevo cambiare lavoro, anche perché se digitavo il mio nome fino a poco tempo fa uno dei primi articoli che compariva era: “Federico il non talento di Amici”. Queste cose fanno male, poi quando ti allontani da tutto sono poche le persone che ti rimangono vicino. Mi sono proprio distrutto mentalmente e ora ritorno a vivere, quello che sta succedendo è un balsamo al cuore per me. La gente pensava che non avessi talento”. Oggi, Federico scrive in inglese, in spagnolo e in italiano e spera che, dopo Tale e Quale Show, abbia la possibilità di dimostrare il suo valore.

