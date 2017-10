Tu sì que vales 2017/ Seconda puntata, diretta: nuove sorprese con Belen, Sakara e Castrogiovanni

Tu sì que vales 2017

Dopo il debutto boom, questa sera, alle 21.10 su canale 5, torna l’appuntamento con Tu sì que vales, il talent show che porta sul palco il talento di gente comune e che è ormai diventato un appuntamento fisso del sabato sera degli italiani. La prima puntata di Tu sì que vales 2017 è stata seguita 4.996.000 spettatori e una share del 29.62% con picchi anche di oltre 5 milioni di telespettatori. Un successo inaspettato anche per Mediaset che ha espresso tutta la sua gioia in un comunicato del direttore Giancarlo Scheri: “Il programma, con ascolti record, si conferma uno dei più amati della nostra televisione... Tu sì che vales è capace di stupire, emozionare e soprattutto divertire, tra talenti veri e improbabili ma irresistibili performer. Questo programma si avvale di una macchina artistica e produttiva portentosa in grado di offrire uno spettacolo di assoluto livello internazionale, una delle più alte espressioni dell'attuale intrattenimento televisivo capace di unire davanti al piccolo schermo tutta la famiglia". Una vittoria di squadra quella di Tu sì que vales che ha deciso di puntare su un trio di conduttori d’eccezione come Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Identica a quella della scorsa edizione, invece, è la giuria dove ci sono Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti. Alla guida della giuria popolare, invece, c’è Mara Venier. Tu sì que vales, dunque, conferma di essere un programma che mette d’accordo tutti, grandi e piccini. Nel corso della prima puntata ci sono stati talenti che hanno stupito come i due concorrenti che si sono presentati con una balestra creando panico in studio e talenti che hanno divertito enormemente il pubblico come quelli della scuderia Scotti. Chi salirà, dunque, sul palco della seconda puntata di Tu sì que vales 2017? Lo scopriremo questa sera.

ALESSIO SAKARA E MARTIN CASTROGIOVANNI PROMOSSI A PIENI VOTI

Le novità di Tu sì que vales 2017 sono rappresentate da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, nuovi conduttori del talent accanto a Belen Rodriguez con la quale hanno trovato subito un’intesa perfetta. I due talenti sono riusciti ad emozionarsi ma anche a divertirsi dando vita anche a divertenti siparietti che hanno coinvolto anche la showgirl argentina. Oltre a ballare dietro la loro postazione, si sono prestati volentieri al gioco, prendendo di mira, come da tradizione, Gerry Scotti. La presenza di Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni ha portato una ventata d’aria fresca alla conduzione di Tu sì que vales che può contare sia sulla professionalità di Belen ma anche sulla spontaneità dei due neo conduttori. “L'ho sempre seguito e adesso sono ancora più felice di farne parte. Penso che un artista senza talento non è nessuno ma anche il talento senza lavoro non è niente. Il programma dà la possibilità di mettersi in mostra, in tanti hanno fatto carriera una volta usciti da 'Tu Si que vales'”, ha dichiarato Alessio Sakara che respinge l’immagine del duro affermando di essere molto emotivo. Una scelta vincente, dunque, quella della Fascino, la casa di produzione del talent.

