ULISSE, IL PIACERE DELLA SCOPERTA/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Alberto Angela ci porta per Castelli

Ulisse, Il Piacere della Scoperta

Ulisse, Il Piacere della scoperta inizia questa sera il suo nuovo percorso con ben sette puntate inedite che andranno in onda da questa settimana e fino al prossimo Natale. La 17esima edizione del programma è stata presentata nei giorni scorsi in un'affollata conferenza stampa che ha lanciato Alberto Angela e i suoi speciali percorsi che ci porteranno a spasso nel tempo e nei luoghi a cominciare dai Castelli Europei passando dallo Sbarco in Normandia e finendo alla storia romana raccontata dal Colosseo. Il primo appuntamento con Ulisse è proprio oggi, sabato 7 ottobre, alle 21.15 su Rai 3.

I CASTELLI ITALIANO ED EUROPEI

Protagonisti della serata saranno i castelli d'Europa per raccontarne le storie e le leggende. L'appuntamento partirà dal Castrum degli antichi romani e ci porterà fino ai castelli del ‘600. Il racconto si districherà tra le mura di Gerico, i castelli di Sissi e di Ludwig in Baviera ma senza dimenticare la casa Reale e il castello di Windsor e i tanti palazzi italiani. Tra nuove tecnologie e vecchie leggende, Piero Angela racconterà la storia di alcuni dei Castelli più noti della nostra Penisola e non solo visto che ci parlerà del Castello di Torrechiara situato sulle colline vicino a Parma. Non mancherà un excursus sui palazzi reali di Milano, Napoli, Roma, Torino, Palermo e il Parco dei Mostri di Bomarzo. Cos'altro vedremo o cosa conosceremo che ancora non sappiamo?

