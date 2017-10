UNA VITA / Felipe ripete gli errori del passato: l'arrivo di Huertas segnerà la crisi del suo matrimonio?

Una Vita

I telespettatori che seguono la telenovela Una Vita fin dalle prime puntate sicuramente ricordano che Felipe non era un uomo molto raccomandabile. Celia ha avuto il suo bel da fare a districarsi tra scappatelle e bische, finendo persino per perdere il bambino che portava in grembo a causa dell'ennesimo passo falso del marito. Dopo essersi reso conto dei tanti errori e essere riuscito ad ottenere il perdono della moglie, l'avvocato è diventato una persona diversa: più affidabile e generoso, Felipe ha trascorso una fase abbastanza felice del suo matrimonio anche se molto presto le cose potrebbero cambiare. Fin dal primo incontro lui e Huertas, la nuova domestica dei Palacios, hanno evidenziato una certa affinità, scambiandosi degli sguardi che non fanno presagire a nulla di buono. E tale interessamento reciproco verrà riconfermato nell'episodio odierno durante il quale l'avvocato dimostrerà di essere particolarmente colpito dalla nuova collaboratrice di Acacias 38. Celia farà bene a tenere gli occhi aperti?

Anticipazioni: Felipe presto nei guai a causa di Huertas?

Insieme alle complicate vicende di Felipe, che molto presto potrebbe cacciarsi in grossi guai, oggi a Una Vita assisteremo al difficile momento che attraverseranno Rosina e Liberto. La madre di Leonor ha deciso di porre fine alla sua relazione con il nipote di Susana, dopo essere stata da lui invitata ad assistere a dei film licenziosi. Da quel momento però i due protagonisti di questa storia d'amore non sono più stati felici: la coppia si incontrerà per caso nei corridoi di Acacias 38, la Liberto scambierà poche parole con la sua ex fiamma, chiudendo subito la conversazione. Il fatto lascerà perplessa Rosina, che poco dopo otterrà dei chiarimento proprio da un colloquio con Susana. Quest'ultima informerà l'amica che negli ultimi tempi il nipote è cambiato: è giù di morale e fatica persino a proferire parola. Per lui, dunque, la rottura con Rosina avrebbe rappresentato un duro colpo. Per la prima volta nella sua vita si è innamorato?

