Uomini e Donne/ Gianni Sperti, trapianto di capelli per l'opinionista? (trono over)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Se chi siede nel parterre del trono over è alla disperata ricerca dell’amore vero, la stesso non può dirsi per chi occupa i posti riservati agli opinionisti di Uomini e donne, che naturalmente, puntata dopo puntata, preferiscono concentrarsi sul look. Per i protagonisti storici del salotto di Canale 5, infatti, apparire è tutto e, puntata dopo puntata, non fanno che stupire i presenti con outfit e idee sempre nuove. Di recente, però Gianni Sperti è finito sotto la lente di Ingrandimento del gossip a causa della sua capigliatura, che rispetto a quella dl passato appare un po’più florida. Secondo alcuni rumors resi noti di recente da Alberto Dandolo e condivisi di recente dal Vicolo delle News, l’ex ballerino, per ottenere un simile risultato, avrebbe fatto ricorso a un intervento in quel di Istanbul, dove, attraverso una serie di azioni mirate, avrebbe avuto la possibilità di dare una nuova vitalità alla sua chioma. Gianni Sperti ha effettuato un trapianto di capelli o il merito del suo nuovo look è di madre natura?

IL BACIO DEL "GABBIANO"

L’ultima settimana di Uomini e donne si è chiusa con la pace siglata tra Manfredo e Graziella, che dopo un’estate di veleni e botta e risposta hanno messo fine a tutte le polemiche con un ballo al centro del parterre. Il vero protagonista della puntata, però, è stato Giorgio Manetti, che ha accettato di uscire in esterna con due nuove dame, Mariangela e Federica, arrivando addirittura a baciare quest’ultima. Questo gesto, però, ha mandato su tutte le furie un altro protagonista del parterre, Gaetano, che non ha gradito la scena e ha accusato la dama di non essere stata del tutto sincera con lui. Il cavaliere, di conseguenza, ha fatto un passo indietro e ha lasciato al suo rivale campo libero nella conquista dell’ambita dama. Per Federica, però, le conseguenze del suo gesto non si sono fatte attendere, dal momento che anche Gaetano, di fronte al suo nuovo interesse per il Gabbiano, ha scelto di allontanarsi da lei.

