Uomini e donne/ Anticipazioni: Giulia Latini, sui social la sua risposta a Soleil? (Trono Classico)

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne

Ospite di Barbara D’Urso, Soleil Sorgè, ex protagonista del trono classico, ha affermato di avere dei dubbi sul suo fidanzato Luca Onestini. A motivare il suo stato d'animo, in articolare, la scoperta di contatti recenti fra il suo ragazzo e Giulia Latini, che a quanto pare avrebbe avuto dei contatti telefonici con l’ex tronista di Uomini e Donne prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2017. A dispetto dei tanti commenti postati dai fan sui social nelle ultime ore, per il momento questa storia è in stand by, in attesa di una replica di Luca Onestini che al momento, nella casa di Cinecittà, è all'oscuro di tutto. Giulia Latini, però, ieri sera non ha perso l’occasione di dire la sua e, con un post sibillino sui social, ha chiesto ai suoi fan di non dare peso alle affermazioni dette da altri: “Se ascoltate solo cappuccetto rosso, il lupo sembrerà sempre cattivo”. La protagonista della sua favola è proprio Soleil? Per visualizzare il suo post, potete cliccare qui.

ALEX DELUSO DAI SUOI CORTEGGIATORI?

Tralasciando la querelle che nelle ultime settimane vede coinvolti Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, due ex di Temptation Island 2017, l’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne si è conclusa con Alex e le tre esterne realizzate coi suoi corteggiatori. Il tronista, infatti, ha avuto la possibilità di conoscere un po’ meglio i suoi tre affascinanti pretendenti, ma ancora non ha ben chiaro se fra questi ci sia già qualcuno capace di emozionarlo più di altri. Nella prossima settimana di programmazione, Alex sarà ancora al centro delle puntate con i suoi nuovi appuntamenti, che lo porteranno nell'azienda vinicola gestita dal corteggiatore Alessandro e su una spiaggia per l’appuntamento con Claudio. Entrambi i ragazzi apriranno il loro cuore al tronista, rivelandogli dettagli molto intimi della loro vita privata; tuttavia, Alex non si lascerà coinvolgere dalle loro manifestazioni di affetto e, tornato in studio, rivelerà ai presenti di essere rimasto “con l’amaro in bocca”. Quali atteggiamenti scateneranno la rabbia dell’amato tronista?

