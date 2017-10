VALERIA ALTOBELLI E' DONATELLA RETTORE/ Video, l'imitazione di Whitney Houston un flop! (Tale e Quale Show)

Tale e Quale Show

IN ATTESA DEL SUO “KOBRA”

Tra i concorrenti vip in gara a Tale e Quale e Show c’è la bella e brava Valeria Altobelli che, dopo aver vestito i panni di Whitney Houston nella passata settimana, questa sera sarà chiamata ad imitare Donatella Rettore, peraltro a sua volta concorrente di questa edizione, nel pezzo Kobra. Questo brano è stato pubblicato nel 1980 nel 45 giri Kobra / Delirio con l’etichetta discografica Ariston Records. È stato scritto dalla stessa Donatella Rettore riuscendo a scalare le classifiche non solo italiane ma anche di altri Paesi come la Germania. Inoltre, permise alla interprete italiana di imporsi al Festivalbar per la categoria donne mentre nella graduatoria generale dovette condividere il primato con Olympics Game di Miguel Bosè.

VALERIA ALTOBELLI, LA SUA ‘HOUSTON’ NON HA CONVINTO

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 29 settembre, Valeria Altobelli è stata chiamata ad un compito decisamente complesso: ha interpretato l’indimenticata Whitney Houston nel brano I Wanna Dance with Somebody. Una esibizione che purtroppo non ha convinto oltremodo i giudici che hanno messo in evidenzia una certa differenza vocale rispetto al brano originale. Nello specifico Enrico Montesano ha dato soltanto 5 punti alla Altobelli come del resto ha fatto anche Christian De Sica, mentre Loretta Goggi ha preso maggiormente in considerazione la sua versione del brano della Houston concedendole 7 punti. Decisamente in controtendenza il quarto giudice di serata, Beppe Fiorello, che ha apprezzato molto di più la performance della Altobelli dandole 10 punti per complessivi 27 a cui però non si sono aggiunti ulteriori punti nella classica votazione di tutti i concorrenti. Alla fine la Altobelli ha chiuso all’ultimo posto di serata. Per rivedere la sua esibizione clicca qui.

