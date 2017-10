VALERIA MARINI/ La lite con Francesca Cipriani: colpa dell'ex Giovanni Cottone? (Sabato Italiano)

Valeria Marini ospite a Sabato Italiano

Ci sarà anche Valeria Marini a Sabato Italiano di Rai Uno. Nella puntata del 7 ottobre, la Valeriona nazionale verrà intervistata dalla conduttrice, Eleonora Daniele. Recentemente, la show girl, ha fatto parlare di sé in merito a un incontro-scontro avvenuto con un’altra bionda procare, l’ex Pupa Francesca Cipriani. Quest’ultima, infatti, è apparsa a Pomeriggio 5 narrando di uno spiacevole episodio che ha lasciato incredula Barbara D'Urso e ha scatenato le riviste di gossip. Tutto è cominciato con post della Cipriani sul suo profilo Facebook, in cui raccontava che una showgirl più grande di lei di vent’anni, protagonista dello star system e da lei sempre stimata, si è rifiutata di apparire accanto a lei in uno spettacolo web, urlando e arrivando a minacciare gli autori di alzare i tacchi e andarsene. L’ex Pupa ha svelato il nome della vip in questione, che sarebbe stata proprio Valeria Marini. Stando alla versione dell'ex Pupa, Valeriona, convocata insieme alla Cipriani per la registrazione di un nuovo web-show, dapprima si sia rifiutata di salutarla e successivamente abbia sbraitato contro gli autori del programma, dichiarando a gran voce di non voler apparire al suo fianco. La Cipriani ha raccontato di aver raccolto le sue cose personali e di essere andata via. Alla base del litigio ci sarebbe, secondo la Cipriani, la sua liaison amorosa con Giovanni Cottone, ex della Marini. La Marini non ha fino ad ora commentato.

VALERIA MARINI, DAL BAGAGLINO ALLA MODA

Valeria Marini, all'anagrafe Valeria Virginia Laura Marini, è nata a Roma il 14 maggio 1967. Ha raggiunto il successo nei primi anni novanta grazie alla partecipazione come primadonna a diversi spettacoli del Bagaglino, rimanendovi per più stagioni e tornandovi nel corso degli anni successivi, dopo l'affermazione come attrice in diversi spettacoli teatrali e pellicole cinematografiche e televisive. Nel corso della sua carriera ha anche lavorato come conduttrice di diverse trasmissioni televisive, fra cui il 47º Festival della Canzone italiana di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica In e I raccomandati. Dal 2005, parallelamente all'attività televisiva e cinematografica, è attiva nel campo dell'imprenditoria, come stilista e produttrice cinematografica. Considerata un sex symbol degli anni novanta e duemila, grazie anche alle sue forme procaci, ha realizzato diversi calendari e ha fatto parlare di sé anche sulle riviste di cronaca rosa, in particolare per il suo rapporto sentimentale con Vittorio Cecchi Gori.

SEXY SUI SOCIAL

Recentemente Valeria Marini, si è mostrata sui social in uno scatto che ha subito acceso il web; la bionda, da sempre icona sexy e sensuale non smette di stupire e infiammare gli animi. Il suo profilo Instagram è pieno di immagini bollenti che l’attrice di origini sarde regala quotidianamente ai suoi 385 mila follower; tra occhiolini maliziosi e pose sexy, riesce sempre a raccogliere numerosi consensi da parte dei suoi affezionati fan; tra i suoi noti “baci stellari”, che hanno per altro dato il nome al suo brand, e immagini inedite, Valeria è una delle attrici e showgirl più sexy del Bel Paese. Durante la settimana della moda, proprio il brand della soubrette Baci Stellari ha sfilato nello showroom milanese Hyper Room, in corso Venezia 6 a Milano. La collezione di abiti da sera glamour e sensuali, disegnati per esaltare le forme del corpo e impreziositi da dettagli gioiello, è perfettamente in linea con lo stile e la personalità della bellissima show girl.

© Riproduzione Riservata.