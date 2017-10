Verissimo / Anticipazioni: Romina Power, Marco Predolin e Nina Zilli tra gli ospiti (7 ottobre)

Verissimo, anticipazioni

Oggi pomeriggio, torna il nuovo – quanto atteso – appuntamento con Verissimo. Il programma della rete ammiraglia di Casa Mediaset, allieterà il vasto pubblico anche questo sabato 7 ottobre, con moltissime interviste dei personaggi di punta tra musica, cinema, televisione e teatro. Ecco perché, Silvia Toffanin, intervisterà anche protagonisti arrivati nel suo studio per la prima volta. Questo è il caso di Romina Power che, a differenza dell'ex marito Al Bano, si confronterà con la compagna di Pier Silvio Berlusconi, varcando la soglia in maniera del tutto inedita. Negli ultimi tempi, proprio la Power aveva fatto discutere molto per una fotografia pubblicata in compagnia di Al Bano, in occasione del compleanno di lei. Proprio lo scatto “incriminato” ritrae la coppia a cena insieme davanti al sushi e un buon bicchiere di vino rosso. Tra loro quindi, il feeling è apparso ancora una volta immediato ed evidente."Lui mi ama ancora, cosa ci vuoi fare!", ha confessato Romina, per poi aggiungere: "Anch'io lo amo ancora". E chiarire: "Se vivi per 30 anni con una persona, come fai a staccare la spina? Rimane sempre quel collegamento che unisce due persone anche se non vivi più insieme. Quell'amore resta sempre".

Silvia Toffanin, tutti gli ospiti di Verissimo

Spazio poi per Claudia Gerini, l'attrice romana che sta prendendo parte anche di Suburra, la prima serie italiana a debuttare sulla piattaforma streaming di Netflix. Di recente la bionda si è confidata tra le pagine di "Io Donna", parlando delle sue adorate figlie: "Mi piace vederle crescere. Rosa ha 13 anni, quest’estate ha fatto la sua prima esperienza di attrice. È molto saggia e studiosa [...] Linda ama la musica, la danza, ama il genere ginnastico-artistico. Le mie figlie sono un regalo, mi aiutano molto a imparare a essere felice". L'attrice per due anni (dal 2002 al 2004) è stata sposata con Alessandro Enginoli e di seguito, dal 2005 al 2016 è stata legata a Federico Zampaglione dei Tiromancino. Oggi l'attrice è felicemente fidanzata con Andrea Preti: "Se ripenso alla Claudia ragazzina sento tenerezza e simpatia. Una persona determinata, innocente, secchiona in tutto, ero convinta che il cinema fosse il mio destino. Mi rivedo piccola che mando lettera e foto a Cioè, e poi inizio la gavetta: gli spot, i set, la TV", ha raccontato. Di cosa parlerà con Silvia Toffanin? Lo scopriremo solo questo pomeriggio, quando su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo.

Marco Predolin dalla Toffanin dopo la squalifica

Oltre a Romina Power e Claudia Gerini, Silvia Toffanin ospiterà a Verissimo anche la cantante Nina Zilli. Di seguito, ci sarà anche una bella parentesi dedicata alla soap opera de Il Segreto. Ospite della conduttrice, Hernando Dos Casas, personaggio dai mille volti, interpretato dall'affascinante attore Miguel Angel Fernandez, cosa racconterà? Infine, tra gli ospiti più attesi, ci sarà spazio per Marco Predolin, dopo la sua squalifica al Grande Fratello Vip per avere bestemmiato durante il corso della passata settimana. “Non mi fa piacere essere stato buttato fuori, ma sono felice che sia successo per una leggerezza e non per una cosa seria", ha confidato. L'ex conduttore racconterà in studio tutte le emozioni e gli stati d'animo vissuti dopo essere stato costretto ad abbandonare il reality show di Casa Mediaset che l'avrebbe dovuto riportare in pista dopo l'oblio: “Ho deciso di partecipare al GF anche per soldi, perché non sono ancora tranquillo dal punto di vista economico. La televisione mi ha ridato una forza incredibile, prima ero molto arrabbiato con la tv. Invece adesso vedo la gente come mi accoglie per strada e questo mi dà una grande forza”, ha confessato alla Toffanin.

