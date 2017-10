Yari Carrisi/ Il rapporto speciale con la madre Romina (Sabato Italiano)

Yari Carrisi, primo piano (Archivio)

L’ospite a sorpresa della puntata odierna di Sabato Italiano è Yari Carrisi, figlio di Al Bano, che si presenta in studio con l’oramai irrinunciabile cappello di paglia e anche una chitarra. Ovviamente la sua presenza in studio, appena arrivato a Roma dopo un concerto che ha tenuto in Bulgaria, è anche l’occasione per parlare dei suoi più celebri genitori, con un pout-pourri di filmati di repertorio, tra cui le foto da piccolo, il suo rapporto col padre e anche la sua partecipazione in qualità di concorrente VIP a Pechino Express. Il 44enne artista, a giudizio della conduttrice, Eleonora Daniele, ricorda non solamente nel look ma anche nello stile di vita sua madre, Romina Power: e il diretto interessato si emoziona, soprattutto nel ricordare come lei gli sia molto legata e, imbracciando la chitarra, improvvisa un noto successo di Leonard Cohen, “Hallelujah” dedicandolo proprio a lei. A proposito di Al Baro, invece, Yari afferma che la sua infanzia è stata “fantastica” grazie ai continui viaggi del padre, sempre in tour e impegnato anche all’estero: "Un bellissimo periodo che ricordo sempre con grande piacere" confessa il cantautore alla Daniele.

Tuttavia, l'ospitata di Yari Carrisi a Sabato Italiano ha visto anche il 44enne artista toccare altri temi, alcuni con maggiore freddezza come ad esempio il suo rapporto con Loredana Lecciso ma anche diversi aspetti della sua carriera, che ha vissuto negli ultimi anni tra continui alti e bassi nonostante lui sia un un figlio d'arte: a questo proposito, il figlio di Al Bano ricorda pure ad Eleonora Daniele che il suo nuovo progetto musicale, chiamato GiroDiBanda e del quale parla in toni entusiastici ("Si tratta di un gruppo stupendo"). D'altronde, la stessa conduttrice sottolinea come lui abbia una "voce pazzesca", mettendo anche un po' in imbarazzo il diretto interessato che, però, terminata l0intervista ha tempo di tornare in studio per i saluti finali: dopo che la Daniele ha intervistato Alice Rachele Arlanch, la nuova Miss Italia, Yari si unisce a loro e, imbracciata nuovamente la chitarra, canta a beneficio del pubblico a casa una versione emozionale nientemeno che di "Blackbird" dei Beatles.

© Riproduzione Riservata.