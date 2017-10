99 HOMES/ Su Rai Movie il film con Andrew Garfield e Michael Shannon (oggi, 8 ottobre 2017)

99 Homes in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANDREW GARFILED E MICHAEL SHANNON

Il film 99 Homes va in onda su Rai Movie oggi, domenica 8 ottobre 2017, alle ore 21,10. La pellicola drammatica del 2014 è stata diretta da Ramin Bahrani (At any price, Goodbye solo, Man push cart) e interpretata da Andrew Garfield (The amazing Spider-Man, Hacksaw Ridge, The social network), Michael Shannon (L'uomo d'acciaio, Animali notturni, Midnight special) e Laura Dern (Big little lies - Piccole grandi bugie, Jurassic Park, Velluto blu). Il film è stato proiettato in anteprima al Festival di Venezia. 99 Homes è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia, per essere poi proiettato al Telluride Film Festival. In Italia il film non è stato distribuito nelle sale cinematografiche. Nel 2016 è stato incluso direttamente nell'offerta NetFlix e poi è stato reso disponibile per il mercato home video. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

99 HOMES, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Dennis Nash (Andrew Garfield) vive in un appartamento con la madre e suo figlio. La famiglia non se la passa molto bene e ha accumulato molti debiti con le banche. Improvvisamente a casa loro si presenta Rick Carver (Michael Shannon), un agente immobiliare che lavora per la banca. Insieme a lui c'è la polizia, pronta a sfrattare la famiglia. Il tutto si svolge in pochi minuti, giusto il tempo di prendere una valigia e qualche giocattolo e la famiglia si trova in strada. Per cercare di risollevare la sua situazione e quella della famiglia, Dennis è disposto a lavorare per lo stesso Rick, un uomo senza scrupoli e affamato di potere. Gradualmente Dennis impara cosa significa vivere dall'altra parte ed essere lo sfrattatore invece che lo sfrattato. La sua situazione famigliare comincia a migliorare, ma pian piano Dennis sta barattando la sicurezza economica in cambio della sua coscienza. Quando finalmente si rende conto che la corruzione e la prepotenza del mondo immobiliare che ha sempre cercato di combattere sono ormai il suo pane quotidiano. Denis è ora un uomo simile al nemico Rick, pronto a scendere a compromessi pur di guadagnare qualcosa, anche sulla pelle del prossimo. La sua coscienza però continua a perseguitarlo e il rimorso gli impedisce di godere appieno della sua nuova situazione di benestante.

© Riproduzione Riservata.