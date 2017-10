ALBERICO LEMME/ I due figli lo difendono dalla d'Urso: celebra in kilt le nozze di due cadetti (Domenica Live)

Domenica Live, oggi Alberico Lemme ospite

Un ritorno che farà discutere, quello di oggi nel corso della trasmissione Domenica Live. Dall'inizio della nuova stagione, infatti, molti telespettatori si erano domandati che fine avesse fatto Alberico Lemme, controverso farmacista ideatore di quella che lui definisce una "rivoluzione alimentare", la cosiddetta "dieta Lemme". Ebbene, questo pomeriggio tornerà nel programma di Barbara d'Urso e non sarà da solo: ad accompagnarlo ci saranno i suoi due figli, in prima linea contro le accuse rivolte fino ad oggi al simpatico quanto discusso farmacista. Lo stesso aveva annunciato il grande ritorno, questa mattina, tramite il suo profilo Facebook, dando l'appuntamento a questo pomeriggio con Domenica Live. Ma cosa riserverà la sua presenza in studio? Lui sostiene di dire solo la verità in fatto di alimentazione. A supportare questa tesi, oltre ai figli, ci sono anche i numerosi cadetti che, tramite la sua dieta, hanno dimostrato di aver voltato pagina ed essere letteralmente rinati. Ma proprio una nuova cadetta potrebbe entrare a far parte ufficialmente del suo esercito di sostenitori. Una tra Lory Del Santo, Serena Grandi, Vladimir Luxuria e Nancy Coppola, da una settimana ha deciso di sottoporsi alla dieta Lemme. Di chi si tratta e soprattutto, quali saranno i risultati raggiunti?

I PRIMI CADETTI SPOSINI GRAZIE ALLA DIETA LEMME

A cinque mesi di assenza da Domenica Live, Alberico Lemme è pronto a sorprenderci e non solo con le sue promesse legate al mondo alimentare. Proprio il controverso farmacista, infatti, di recente ha addirittura celebrato un matrimonio speciale: quello di due dei suoi cadetti! La coppia si è innamorata proprio grazie a Lemme poiché l'incontro galeotto è avvenuto nel suo RistoLemme. Lui è un culturista, lei è un'ex anoressica e grazie all'Accademia di Filosofia Alimentare realizzata da Alberico Lemme si sono incontrati, innamorati e di recente sposati, ovviamente alla presenza dello stravagante personaggio. A dimostrazione di quanto sia estroso non solo durante le sue spesso chiassose ospitate televisive, per l'occasione Lemme si è vestito con tanto di kilt. La coppia di neo sposini sarà protagonista nella puntata odierna di Domenica Live, nel corso della quale dimostrerà come la dieta Lemme non serve solo ai "ciccioni", per dirla nello stile del farmacista, ma anche alle persone magre e che vogliono "semplicemente" mantenere la linea e restare sempre in forma. Tanti i benefici, a detta dei due cadetti, che ne sarebbero emersi: lei, addirittura, avrebbe ammesso di non provare più i classici dolori mestruali grazie alla dieta Lemme. Ma sarà vero?

