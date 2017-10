ALE & FRANZ/ Protagonisti con Recital al carcere milanese di Opera (Che tempo che fa)

Ale & Franz a Che tempo che fa

LO SPETTACOLO AL CARCERE MILANESE DI OPERA

Oggi una puntata di Che tempo che fa nella quale saranno presenti tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo nostrano come nel caso del duo comico composto da Alessandro Besentini e Francesco Villa meglio conosciuti da propri fan con il nome d’arte di Ale & Franz. Il duo in questo settimana e per la precisione lo scorso giovedì 5 ottobre, è stato protagonista di uno spettacolo molto speciale presso la casa circondariale Opera alla presenza di un pubblico diviso a metà tra civili e detenuti. Lo spettacolo era intitolato Recital con i due artisti che hanno proposto tutti i migliori sketch che hanno portato in televisione nel corso dei loro primi venticinque anni di carriera come i due gangster Gin e Fizz oppure i due simpatici vecchietti Nanni e Ermanno.

ALE & FRANZ, LA CARRIERA

Il duo comico Ale & Franz si è formato nel 1992 con Alessandro Besentini e Francesco Villa che si sono conosciuti al Centro Teatro Attivo di Milano. Da quel momento in poi hanno portato avanti un costante progetto artistico che li ha visti esibirsi prima in tutti i principali locali milanesi e quindi affacciarsi nel mondo televisivo. La prima trasmissione a cui hanno preso parte è stata nel 1996 il Seven Shoe per poi ritrovarsi sulla Rai nel cast del programma comico del Pippo Chennedy Show. In questo periodo ha inizio la collaborazione con la Giallappa’s Band nel programma Mai dire gol e contemporaneamente entrano in maniera fissa nel cast della storia trasmissione cabarettistica di Zelig. Nel 1999 ha invece avuto la prima esperienza nel mondo del cinema recitando nella pellicola La grande prugna per la regia di Claudio Malaponti. Oltre al successo della trasmissione Buona la prima e di svariati film come Mi fido di te, Un boss in salotto e Il peggior Natale della mia vita, il duo ha dato vita a numerosi spettacoli comici di grande seguito.

