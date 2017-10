Andrea Caschetto/ L'ambasciatore del sorriso che dopo il cancro ricorda con le emozioni (La Vita è una figata)

Andrea Caschetto (Foto: da Facebook)

Come proteggere i ricordi se si soffre di amnesie? Come rievocarli se si perde la memoria? Lo scopriremo grazie ad Andrea Caschetto, ospite oggi, domenica 8 ottobre 2017, di La vita è una figata!, il programma condotto da Bebe Vio su Raiuno. La campionessa di scherma, che ha vinto una medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Rio 2016, ci farà conoscere l'ambasciatore del sorriso. Andrea Caschetto è un giovane ragazzo siciliano che all'età di 15 anni ha subito un delicato intervento chirurgico per il quale ha perso la memoria e soffre di amnesia. Il giovane, però, ha trovato un modo per ricordare le esperienze vissute e rivelerà al pubblico come è riuscito a escogitare il suo metodo. Bebe Vio, dunque, ascolterà le sue confidenza, il suo racconto di vita fatto di sfide e sogni, disegnando un ritratto umano attraverso un confronto informale, nel quale farà sentire davvero a suo agio il suo ospite.

ANDREA CASCHETTO E IL SUO INNO ALLA BELLEZZA E ALLA VITA

Andrea Caschetto sembrava destinato ad una vita tranquilla, ma poi un tumore alla testa ha cambiato tutto. E allora anziché "subirla" l'ha plasmata a modo suo. Ha cominciato a viaggiare - tra Asia, Africa e America Latina - con mezzi di fortuna per riuscire a portare il sorriso dove dominano povertà e sofferenza, testimoniando che l'amore vince sopra ogni cosa. Il viaggio è una scoperta anche delle paure, quindi un'occasione per vincerle. Ne ha parlato in un libro nel quale ha raccontato il suo viaggio in Argentina fino all'estremo sud su una sedia a rotelle: è un inno alla bellezza e alla diversità della vita. Ha viaggiato per ore su un pullman, si è arrampicato sulle rocce, ha attraversato campagne e periferie, incontrato persone di ogni tipo, sofferenti ma pronte a rinascere, esattamente come lui. «Non dobbiamo avere un tumore per riuscire ad amare la vita!», ha raccontato Andrea Caschetto.

I PROBLEMI DI MEMORIA RISOLTI CON... LE EMOZIONI

Andrea Caschetto aveva un sogno nel cassetto: giocare con i bambini orfani del mondo e regalare loro tanti sorrisi. Neppure un tumore alla testa lo ha fermato. I medici gli avevano detto che avrebbe sofferto di gravi problemi di concentrazione e di stanchezza cronica, ma non si è mai sentito spossato e per la memoria si è organizzato, ancorando ricordi a emozioni. «Tutto quello che colpisce i nostri sentimenti passa dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine e lì resta per sempre», ha raccontato l'ambasciatore del sorriso tempo fa in un'intervista rilasciata all'HuffingtonPost. Così è riuscito a laurearsi, a prendere un master e a imparare quattro lingue. «Certo la mia memoria non è ampissima, ma ho imparato a scegliere i ricordi, a selezionarli, perché lo spazio è poco e voglio riempirla solo con quelli positivi», ha aggiunto Andrea Caschetto, che oggi sarà protagonista a La Vita è una figata!.

