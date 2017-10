Anna Dan/ Chi è la moglie di Gianni Morandi a cui dedica un pensiero: Insieme da 23 anni, ti amo più di prima

Anna Dan e Gianni Morandi

Anna Dan è la moglie di Gianni Morandi ed è la donna che segue l’artista in tutti i suoi progetti. Anna Dan ha 57 anni e ha conosciuto Gianni Morandi a Bologna durante una partita di calcio. All’epoca, il cantate era in campo mentre Anna era in tribuna per seguire il match. Per Gianni e Anna è stato un colpo di fulmine. Da quel momento, infatti, i due non si sono più lasciati. Entrambi sono riusciti a voltare pagina e a dimenticare il passato. La Dan usciva da una relazione mentre Gianni Morandi era ormai single da 18 anni. Anna è stata la donna che ha trafitto e conquistato il cuore di Gianni convincendolo a credere di nuovo nell’amore. Anna e Gianni si sono così sposati in gran segreto l 10 novembre del 2004 con una cerimonia segreta a cui hanno partecipato solo amici e parenti. La coppia ha anche un figlio, Pietro che è andato a fare compagnia agli altri due figli di Morandi, Marianna e Marco, nati dal precedente matrimonio del cantante con Laura Efrikian. Con Anna Dan, però, Gianni Morandi ha incontrato il vero amore. Oggi, infatti, Anna approva in prima persona tutti i progetti di Gianni e lo accompagna in tutti gli eventi ufficiali. Prima d’incontrare Gianni Morandi, Anna Dan lavorava come dirigente di una società informatica. Dopo l’incontro con il cantante, Anna ha scelto di dedicare la sua vita alla sua famiglia, trascorrendo le sue giornate con il marito e il figlio come documentano le foto e i video che Morandi pubblica spesso sui social.

LE PAROLE D’AMORE DI GIANNI MORANDI ALLA MOGLIE ANNA

L’amore che Gianni Morandi prova per la moglie Anna Dan è davvero immenso. In occasione del compleanno della sua dolce metà, infatti, il cantante si lasciò andare scrivendole una bellissima dedica sui social. “12 ottobre. Cara Anna, stiamo insieme da oltre vent'anni ed io ti amo molto di più di quando ti ho conosciuta. La vita insieme a te è una sorpresa continua. Amo la tua dolcezza, la tua allegria, il tuo sorriso, sei la mia gioia più grande! Buon compleanno, amore mio!”, scrive lo scorso anno Morandi conquistando ancora di più le fans che si sono complimentate con lui per l’amore che, a distanza di anni, ancora prova per la moglie. Inutile sottolineare che sono tante le donne che vorrebbero essere al posto di Anna Dan che, in tutti questi anni, ha sempre mantenuto un basso profilo lasciando sempre la grande scena al marito. Lo scorso agosto, poi, in occasione dei 23 anni d’amore, Gianni alla sua Anna scriveva: “Insieme da 23 anni. Anna, la fortuna di averti incontrata...".

