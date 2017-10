Antonella Mosetti difende Giulia De Lellis / Le parole che non ti aspetti: “Io non ce l’ho con lei!”

Antonella Mosetti difende Giulia De Lellis

Antonella Mosetti, incredibilmente difende Giulia De Lellis. L'ex gieffina, come ben sapete non ha un buon rapporto con la fidanzata di Andrea Damante: perché? Semplicemente perché l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, si è scagliata in più di una occasione contro Asia Nuccetelli, figlia dell'ex lolita rea di essersi "avvicinata" con troppa malizia al fidanzato dell'ex parrucchiera. Intervistata ai microfoni di "Radio Radio", la Mosetti ha fatto un maturo ed apprezzabile passo indietro. Come ben sapete, la De Lellis in questo ultimo periodo è al centro delle polemiche social, per via delle esternazioni infelici fatte all'interno della Casa più spiata d'Italia. Nonostante l'aspro rimprovero di Alfonso Signorini, l'influencer non ha chiesto scusa, alimentando ancora la rabbia degli haters che - di fatto - non aspettavano altro che un passo falso della giovane. La Mosetti, chiacchierando con la conduttrice radiofonica, ha confessato di non condividere le spiacevoli esternazioni di Giulia ma - di contro - da mamma forse, in qualche modo le comprende. La De Lellis infatti, ha appena 21 anni ecco perché, le sue parole con molta probabilità, sono dettate dall'immaturità e la viva mancanza di esperienza.

Antonella Mosetti difende Giulia De Lellis, ecco perché

Antonella Mosetti, nel corso della trasmissione radiofonica, ha affermato: “Si è andato a toccare un tasto che in Italia è ancora troppo doloroso. Si apre la bocca con superficialità ma Giulia è una ragazzina, i ragazzi giovani sbagliano”, per poi proseguire: “Sono frasi buttate lì perché Giulia non mi sembra una stupida, è molto calcolatrice, è una che usa molto il cervello. E non posso arrabbiarmi per questo con una ragazza così giovane, ha la stessa età di Asia. Io non ce l’ho con lei”. Cosa ne penserà la Nuccetelli di questa presa di posizione della madre? Del resto, come lei stessa ha affermato, Giulia e Asia sono coetanee e quindi, Antonella potrebbe essere benissimo essere la sua mamma. Uscendo fuori tutto il suo lato materno, ha voluto scagliare una lancia in favore della giovane esperta in tendenze nella speranza, che anche il popolo del web possa seguire il suo esempio e dare un freno alle polemiche. Lodevole quindi, il suo intervento.

