Barbara d'Urso/ Sfoggia il tubino nero indossato 15 anni fa ai tempi del Grande Fratello (Domenica Live)

Barbara d'Urso a Domenica Live

Barbara d'Urso ha mantenuto la promessa: la conduttrice di Domenica Live si è confermata una donna di parola. Come annunciato sui social, ha deciso di sfoggiare un tubino nero per la sua tendenza vintage. Non si tratta però di un tubino qualunque, ma dello stesso che aveva indossato quando conduceva il Grande Fratello. Da quella puntata del reality ad oggi, domenica 8 ottobre 2017, sono passati ben quindici anni, ma si sa che con Barbara d'Urso il tempo sembra non passare mai. «Eccolo!!! Oggi lo indosso dopo 15 anni!!», ha scritto la conduttrice di Domenica Live prima di entrare in studio, riproponendo l'hashtag #tendenzavintage, oltre ai tradizionali #domenicalive #diretta #colcuore. A ben guardare la conduttrice mentre si districa tra inviati e ospiti, questo tubino nero le dona ancora, a conferma del fatto che è davvero in splendida forma. E ciò non è affatto passato inosservato ai suoi fan...

LE REAZIONI SUI SOCIAL

Sui social il dibattito sul tubino nero indossato da Barbara d'Urso nella puntata di oggi di Domenica Live è partito subito. «Mi piace questa cosa, che un Artista indossi le stesse cose che ha messo in altre occasioni. Originale e giusto per tanta gente che magari non può permettersi molti abiti. Grande Barbara. Dite quello che volete ma io ti trovo intelligente e simpatica. Ti inviterei a cena con il Cuore!!», ha scritto un suo fan su Instagram. A testimonianza della fedeltà nei suoi confronti, una fan dimostra di ricordare altri abiti indossati da Barbara d'Urso nel corso della sua carriera: «Niente sarà mai come il vestito coi fiori che indossasti quando superasti nell'audience il Festival di Sanremo». Non tutti però si fidano della conduttrice: «Vintage? La stilista te l'ha fatto da nuovo!», scrive un altro telespettatore sui social. «Ancora mi sta bene...», il commento di Barbara d'Urso quando ne ha parlato in puntata.

Eccolo!!! Oggi lo indosso dopo 15 anni!! Tra due minuti in diretta con voi!!! ?????? #tendenzavintage #domenicalive #diretta #colcuore Un post condiviso da Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 8 Ott 2017 alle ore 04:58 PDT

