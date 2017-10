CRISTINA E BENEDETTA PARODI/ Le sorelle sono le conduttrici della nuova Domenica In (Che tempo che fa)

Benedetta Parodi

BENEDETTA PARODI: “LA PROPOSTA SPUDORATA”

Nella puntata domenicale di Che tempo che fa condotta sulle frequenze di Rai 1 da Fabio Fazio, saranno presenti in studio le sorelle Cristina e Benedetta Parodi che dopo tanti anni si ritrovano a lavorare insieme sulla rete ammiraglia della Tv di Stato alla conduzione della storica trasmissione Domenica In. In attesa di conoscere dalla voce delle due giornaliste e conduttrici le prime impressioni di questa collaborazione per la loro nuova avventura mediatica, vi ricordiamo alcune recenti dichiarazioni da parte di Benedetta Parodi attraverso le quali ha ammesso di essersi spudoratamente proposta alla sorella: “Le ho chiesto spudoratamente se poteva pensare a uno spazio per me dedicato alla cucina. È sempre stato un sogno poter lavorare insieme. Non so fino a che punto ci spingeremo, ma siamo due a cui piace divertirsi, porteremo anche il nostro vissuto, la nostra complicità scherzosa. L’idea è quella di riportare in tv le domeniche di un tempo, un intrattenimento per famiglie con spazi dedicati alla musica, interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, anche attualità ma sempre con la cifra del sorriso piuttosto che il taglio dell’angoscia”.

CRISTINA PARODI: “DOMENICA INCORONA IL MIO PERCORSO PROFESSIONALE”

Cristina Parodi durante una lunga intervista concessa al quotidiano Libero, ha fatto presente l’enorme emozione che sta vivendo in quanto conscia dell’importanza della trasmissione che le è stata affidata. La Parodi ha anche rimarcato come questo incarico professionale di fatto va a coronare il suo percorso: “Una grande responsabilità. Domenica In ha una tradizione di maestri che hanno fatto la storia della televisione. Questo incarico grandioso corona il mio percorso professionale di studio e di lavoro. Mi sento onorata di essere stata scelta ma non nascondo di avere anche un po' di paura. Non bisogna correre il rischio di essere noiosi o soporiferi. Per questo io e il mio cast artistico abbiamo messo in serbo una sfilza di sorprese. Lavoriamo dall'estate, a pieno ritmo. Quattro ore di trasmissione a cominciare dalle 14 sono impegnative ma ci daranno la possibilità di fare una infinità di cose. Sarà intrattenimento vero, mescolato con tanti argomenti: attualità, spettacolo, varietà, interviste, cronaca. Cercheremo di traghettare il pubblico nel migliore dei modi. E, avverto, si vedrà una Cristina finora rimasta segreta, pronta a esibirsi con tante novità. E non soltanto nell'abbigliamento”.

