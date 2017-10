Che tempo che fa / Ospiti e anticipazioni 8 ottobre: Roberto Saviano, Cristina e Benedetta Parodi

Che tempo che fa, anticipazioni

Stasera, domenica 8 ottobre 2017, Fabio Fazio tornerà prontamente su Rai1, con la nuova puntata in diretta di Che tempo che fa. Quali gli amici che si avvicenderanno nello studio? Scopriamolo tramite le nuove anticipazioni! Tra gli ospiti della prima parte del programma, ci sarà spazio per Roberto Saviano, scrittore e grande amico di Fazio. Il napoletano, nell'ormai 2006, ha dato vita a Gomorra, progetto seriale giunto alla sua gloriosa terza stagione. Proprio con il conduttore, Saviano ha condotto due programmi: "Vieni via con me" e "Quello che (non) ho". Ma gli ospiti della prima parte del programma, sembrano non finire qui. Il presentatore intervisterà anche il comico romano Enrico Brignano, presto al cinema con il film "Poveri, ma ricchissimi" (uscirà in tutte le sale italiane dal prossimo 14 dicembre 2017). In studio poi, anche il calciatore ghanese, Godfred Donsah, che gioca nel ruolo di centrocampista del Bologna. Quali saranno gli altri ospiti che avrà il piacere d'intervistare Fabio Fazio?

Tra musica, interviste e risate: il nuovo appuntamento con Fazio

Come sempre, il conduttore di Che tempo che fa, ama restare al passo con i tempi ed informarsi sulle nuove proposte musicali. Ecco perché, anche stasera ci sarà spazio nel suo salotto televisivo della domenica Rai, per vedere cantare Max Pezzali, Francesco Renga e Nek, che hanno pubblicato lo scorso 11 settembre il primo singolo insieme dal titolo "Duri da battere", presente nell’ultimo album di Pezzali. I tre cantanti, nel corso del 2018, avranno modo di esibirsi insieme in tour con alcuni concerti che sicuramente faranno impazzire gli estimatori. Restando sempre nell'ambito della musica italiana, attorno al tavolo della trasmissione, ci sarà anche Noemi, tornata in pista da poco tempo con la canzone dal titolo "Autunno", pubblicata lo scorso 8 settembre. Il suo nuovo CD vedrà la luce nel 2018. Ancora tanta musica poi, con la band degli Oliver Onios. Nel frattempo, al tavolo con gli altri ci saranno anche Antonio Cabrini, Gian Piero Ventura e Giampaolo Morelli. Per ridere un poco poi, sarà presente anche il duo comico di Ale e Franz che vi strapperà più di una risata. Benedetta e Cristina Parodi, presenteranno in anteprima la loro bella Domenica In molto familiare: riusciranno a "battere" Barbara d'Urso con la sua Domenica Live? Difficile poterlo dire adesso.

Tutti gli ospiti al tavolo di Che tempo che fa

Fabio Fazio, durante la nuova puntata di Che tempo che fa in onda nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Rai, potrà godere anche del valido supporto di Luciana Littizzetto, comica torinese che racconterà con la solita ironia, tutti i temi attuali della passata settimana. Come sempre, gli ospiti verranno presentati in studio da Filippa Lagerback che a tal proposito, intervistata nell'ultimo numero di TV Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato riguardo Fazio che il loro rapporto: "Si fonda su un grande rispetto, sulla riservatezza, sulla collaborazione ma anche sul fatto che non stiamo troppo insieme, appiccicati, ci si vede per lavoro e basta". Attorno al tavolo, anche le divertenti freddure di Fabio Volo, l'ironia surreale di Nino Frassica, l'attore Vincenzo Salemme, Orietta Berti e le curiosissime domande del giornalista Gigi Marzullo. L'appuntamento con la nuova puntata di Che tempo che fa è quindi rinnovato per il prime time di oggi, domenica 8 ottobre su Rai1.

