DI NUOVO IN GIOCO/ Su Iris il film con Clint Eastwood e Amy Adams (oggi, 8 ottobre 2017)

Di nuovo in gioco, su Iris

NEL CAST CLINT EASTWOOD E AMY ADAMS

Di nuovo in gioco è il film che va in onda su Iris oggi, domenica 8 ottobre 2017, alle ore 21,00. Una pellicola del 2012 che è stata diretta da Robert Lorenz, al suo debutto come reigsta, e interpretata da Clint Eastwood (Gli spietati, Il buono il brutto e il cattivo, Il texano dagli occhi di ghiaccio), Amy Adams (Come d'incanto, Arrival, Animali notturni) e Justin Timberlake (Amici di letto, In time, The social network). La colonna sonora è stata composta dal musicista Marco Beltrami (Ben Hur, Quel treno per Yuma, Scream). Il regista Robert Lorenz, in veste di produttore, ha partecipato a molti film diretti da Clint Eastwood, fra cui il premiatissimo Gran Torino, Mystic River e Invictus. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

DI NUOVO IN GIOCO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Gus Lobel (Clint Eastwood) lavora come talent scout presso una delle migliori squadre di baseball della Major League americana, gli Atlanta Braves. Gus però ha un brutto carattere, e la notizia di un glaucoma lo rende ancora più scontroso e arrabbiato con tutti. L'uomo sente l'età e la malattia che avanzano e questo non gli dà pace. La scadenza del contratto con i Braves è imminente e Gus è preoccupato per il rinnovo. La situazione rende tesi anche i rapporti con la figlia Mickey (Amy Adams), noto avvocato locale. Gus riceve l'incarico dal suo capo e amico Pete Klein (John Goodman) di recarsi in North Carolina per incontrare un giocatore promettente. Pete però è anche preoccupato per la salute dell'amico Gus, così contatta sua figlia chiedendogli di accompagnare l'ormai anziano talent scout. La ragazza inizialmente rifiuta perchè troppo impegnata con il lavoro, ma poi decide di accettare. Quando si presenta al padre, che non sapeva del suo arrivo in North Carolina, questo la accoglie molto freddamente. Qui i due conoscono anche Johnny Flanagan (Justin Timberlake), un talent scout di una squadra avversaria ed ex giocatore di baseball, costretto a ritirarsi a causa di un infortunio. Gus ritiene che il giocatore che sono venuti ad esaminare non sia degno della Major League, e ne sconsiglia l'acquisto anche a Johnny. Gli Atlanta Braves decidono di acquistare comunque il giocatore, e quando Johnny lo viene a sapere crede che Gus abbia voluto rubarglielo.

© Riproduzione Riservata.