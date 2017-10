EMPIRE 4/ Demi Moore la grande new entry della quarta stagione. Anticipazioni dell'8 ottobre

Empire 4, in prima Tv assoluta su Fox Life

EMPIRE 4, ANTICIPAZIONI DELL'8 OTTOBRE 2017

Debutta nella prima serata di Fox Life di oggi, domenica 1 ottobre 2017, la serie Tv Empire in prima assoluta. Lo show ha fatto di recente il suo esordio in America con la sua quarta stagione ed ora è pronta per emozionare anche i fan italiani. Questo nuovo capitolo si concentrerà fin dalla premiere, dal titolo "Noble Memory", ancora sulla musica e sulle dinamiche familiari dei Lyon, ma con qualche novità riguardo alle trame precedenti sia dal punto di vista delle guest star che degli eventi. Nel cast troveremo infatti Demi Moore, una terapeuta di nome Claudia che cercherà di aiutare Lucious a riprendersi in seguito all'esplosione avvenuta nel finale precedente. La Moore non è la prima icona del mondo dello spettacolo e della moda a fare il suo ingresso in Empire, dato che nelle precedenti stagioni un ruolo particolare era stato riservato a Naomi Campbell. L'attrice inoltre non sarà l'unica new entry del cast, dato che si aggiungeranno in ruoli minori anche artisti del calibro di Phylicia Rashad, conosciuta per il suo ruolo di Claire ne I Robinson, oltre che a Forest Whitaker.

Il premio Oscar interpreterà un amico molto vicino ai Lyon, Eddie, mentre Carlotta verrà interpretata da Queen Latifah. Dato l'evento che ha colpito il personaggio di Terrence Howard, è facile immaginare come ancora una volta i Lion saranno costretti a fare i conti con i loro rapporti. In particolare Cookie, dietro cui ritroveremo ancora una volta Taraji P. Henson, dovrà impegnare ogni energia per avvicinare i figli al padre e smussare gli antichi rancori fra il capofamiglia ed i ragazzi. Non sarà un compito facile tuttavia, sia perché nel corso degli eventi Cookie capirà di amare ancora Lucious, sia perché dovrà fare i conti con Claudia. Il personaggio di Demi Moore metterà infatti a dura prova gli equilibri già precari e ambigui della relazione fra i due capisaldi della famiglia Lyon, riuscendo a colpire laddove ogni donna ha fallito in precedenza. A tutto questo si aggiunge inoltre il fatto che i giovani Lyon non se la passano di certo bene. Nella precedente stagione abbiamo assistito infatti ad un tracollo significativo di Andre, il maggiore dei fratelli, che ora dovrà fare i conti con i propri crimini. Le autorità tra l'altro sono convinte che sia stato proprio lui a provocare l'incendio di Las Vegas.

EPISODIO 1 "NOBLE MEMORY"

Il primo episodio di Empire 4 aprirà lo scenario su un piccolo salto temporale rispetto al finale precedente. I Lyon sono infatti impegnati ad organizzare la festa in onore di Lucious, che celebrerà i 20 anni della sua etichettà musicale. Il Boss farà il suo grande ingresso al fianco di Cookie, fedele compagna e partner nel lavoro, ed apparirà a tutti visibilmente cambiato in volto. Sembra che la cattiveria e la manipolazione che lo hanno sempre contraddistinto siano spariti del tutto dal suo volto. Nei minuti successivi al suo ingresso tuttavia Lucious inizierà a sudare freddo e l'ex moglie dovrà portarlo in un luogo isolato per farlo tranquillizzare. I due verranno raggiunti poi da Claudia, che inizierà a sottolineare quanto sia importate la presenza del Boss sul palco. Lucious avrà poi occasione di parlare delle conseguenze dell'esplosione, a partire dalla protesi alla gamba fino alla presentazione del nuovo duetto di Hakeem e Jamal sulle note di un brano scritto da Cookie. In seguito si scoprirà che in realtà Lucious non ricorda nulla della sua vita precedente né della sua famiglia e che ha ripetuto alcuni eventi che gli sono stati riferiti appositamente per la festa.

