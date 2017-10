ENRICO BRIGNANO/ La scintilla scoccata con Flora Canto sulla spiaggia di Sabaudia (Che tempo che fa)

Enrico Brignano ospite a Che tempo che fa

Ospite anche Enrico Berignano alla trasmissione di Rai Uno, Che Tempo che fa. Il comico sarà intervistato dal padrone di casa Fabio Fazio domenica 8 ottobre in prima serata. Durante l’intervista, Brignano presenterà i suoi ultimi impegni artistici: il film Poveri ma ricchissimi, nelle sale a dicembre, e la tournée teatrale Enricomincio da me, che partirà da Roma, anch’essa a dicembre. Con Enricomincio da me, l’attore porta nei teatri italiani uno spettacolo inedito, scritto insieme a Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo, Massimiliano Giovanetti e Luciano Federico. Varcato il traguardo del mezzo secolo, a 50 anni tondi, Brignano si fa domande, si chiede se ciò che è diventato è stato il frutto consapevole delle scelte fatte, un disegno del destino oppure semplice casualità. Intraprende così un viaggio nel tempo, con un’attenta analisi di eventi passati, ritrovando vecchie conoscenze, strane figure forse ombre o forse realtà; rinfrescando brani storici della sua comicità, si pone di fronte a bivii da ripercorrere prendendo una strada diversa da quella già fatta per scoprire dove lo avrebbe condotto. L’attore riparte dal principio, dal palcoscenico per darsi la possibilità di guardarsi dentro, di ritrovarsi e rinnovarsi guardando al futuro che gli si prospetta davanti e poter dire a sè stesso: ”Stavolta Enricomincio da me!”.

ENRICO BRIGNANO AL CINEMA CON POVERI MA RICCHISSIMI

A dicembre vedremo l’attore anche al cinema, nel film Poveri ma Ricchissimi, con Christian De Sica e Lucia Ocone che tornano a interpretare la famiglia Tucci, nel sequel del film che ha avuto grande successo. In questo caso, vedremo i Tucci alle prese con la politica. Decidono infatti di indire un referendum che permetta al loro paesino di uscire dall’Italia, dichiararsi Principato indipendente e proporre così nuove leggi. Protagonisti del film saranno ancora, ciascuno nel proprio ruolo, Christian De Sica, Lucia Ocone, Enrico Brignano, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Ubaldo Pantani e Paolo Rossi. La pellicola è sempre diretta dal regista Fausto Brizzi (lo stesso di Notte prima degli esami e Maschi contro femmine) e prodotta dalla Warner Bros., che la distribuirà nelle sale a partire dal prossimo 14 dicembre. A comporre le musiche e le canzoni originali sono stati iThegiornalisti. Il primo film, Poveri ma Ricchi era un remake della commedia francese del 2011 Les Tuche.

LA STORIA D'AMORE CON FLORA E LA NASCITA DI MARTINA

Brignano è recentemente diventato papà di Martina, avuta con Flora Canto, attrice ed ex tronista che gli ha rubato il cuore. Flora ha 17 anni in meno di Enrico Brignano, è romana e ha alle spalle diverse storie vissute sotto i riflettori. I due si sono incontrati sulla spiaggia di Sabaudia, ed è scoccata subito la scintilla. Inizialmente hanno tentato di tenere segreta la storia d’amore, poi si sono presentati a una prima cinematografica insieme mano nella mano, confermando ufficialmente la relazione, come racconta Supereva. Recentemente sono diventate virali le loro prime avventure, o meglio, disavventure, da mamma e papà, raccontate con amore sui social. La piccola, chiamata affettuosamente “littlefagott” viene fotografata in strane pose commentate con frasi divertenti da entrambi, come "Potrebbe essere un film… invece di Non aprite quella porta.. potrebbe essere: Non toccate quel piedino. Viva la comodità… sempre la sua!”. L’attore, dal canto suo, svela la sua vena romantica, pubblicando una foto con il commento “Con le donne della mia vita”.

